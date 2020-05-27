За сутки в Полтавской области не выявили ни одного нового случая COVID-19

За прошедшие сутки в Полтавской области не зафиксировали новые случаи коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 27 мая, сообщил губернатор Полтавщины Олег Синегубов.
Всего же по состоянию на 27 мая в Полтавской области 267 человек заболели COVID-19. Из них 243 выздоровели. 13 умерли.
Наибольшее количество заболевших в Кременчуге – 107. В Полтаве таких 40.
По результатам на 27 мая Полтавская область попала в группу пяти областей Украины, в которых за прошедшие сутки не зафиксировали ни одного нового случая COVID-19.
По данным МОЗ, это:
В целом же среди этих пяти областей больше всего случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Николаевской (281) и Полтавской (267).