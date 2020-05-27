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Надзвичайні новини

У Кременчуці автомобілісти помітили п'яного «колегу» та викликали патрульних

Сьогодні, 20:07 Переглядів: 1 717 Коментарів: 2

 

У результаті на нетверезого керманича склали два адмінматеріали

Сьогодні, 27 травня, автоспільнота взаємодопомоги на дорогах Drive Help Kremen опублікувала відео, на якому зафільмували водія з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Кременчужанин Кирило (один з активістів Drive Help Kremen) розповів «Телеграфу», що п'яний водій під час руху ледь не вдарив машину його товариша. Потім він зупинився біля «Оптовичка», пішов за пивом.


У результаті викликали патрульних та заблокували машину. Також Кирило стверджує, що у водія була увімкнена таксистська програма.

Сам водій заперечив, що сьогодні вживав алкоголь, та відмовився «дути» в алкотестер.


У патрульній поліції Кременчука повідомили, що на чоловіка склали протокол за порушення статті 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння) та постанову за порушення ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами).


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Drive Help Kremen Джерело відео: Drive Help Kremen
Теги: пьяный водитель пьянство за рулем

Коментарі: 2

2 151
evil:
Сьогодні, 22:01

У**бок. Дякую активистам за неравнодушие.


3 0
1 512
Marshall:
Сьогодні, 22:11

Надо было ещё до приезда полиции случайно уронить его об асфальт...
потенциальный убийца!


3 0

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