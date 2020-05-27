ТОП-10 голів «Кременя» в осінній частині чемпіонату Першої ліги

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 136

На офіційному сайті футбольного клубу «Кремінь» опублікували підбірку 10 найкращих голів кременчуцької команди в осінній частині чемпіонату. Голи розташовані календарному порядку від першого домашнього матчу з запорізьким «Металургом» до крайнього - із «Черкащиною».









Обирай трійку кращих голів «Кременя» в сезоні 2019-2020:





10. Юрій Павлик у матчі з «Металург» Запоріжжя - 1:0 (03.08.19). Сергій Ченбай пройшов лівим флангом, Олександр Єрмаченко м’якою передачею знайшов Юрія Павлика, який ударом головою відправив м’яч у ворота «Металурга»





9. Станіслав Нечипоренко у матчі з «Авангардом» - 1:1 (31.08.19). Станіслав Нечипоренко після передачі від капітана Сергія Ченбая відправив м'яч під поперечину й зрівняв рахунок





8. Олександр Сафонов у грі з «Прикарпаттям» - 3:4 (08.09.19). Сафонов після передачі Єрмаченка точно пробив метрів з 10.





7. Олександ Єрмаченко у грі з «Прикарпаттям» - 3:4 (08.09.19). Олександр феєрично зіграв на добиванні після удару Юрія Павлика у поперечину





6. Вадим Воронченко у матчі з «Чорноморцем» - 2:4 (21.09.19). Ігор Кошман віддав передачу на Юрія Павлика, який з лівого флангу віддав у штрафний майданчик - в падінні головою передачу замкнув Вадим Воронченко





5. Олександр Єрмаченко у грі з «Чорноморцем» - 2:4 (21.09.19). Ростислав Тарануха скинув м'яч на Олександра Єрмаченка, який в оточенні трьох захисників пробив у дальній кут





4. Дмитро Козьбан у матчі з «Металістом 1925» - 2:4 (26.10.19). Дмитро Козьбан відгукнувся на передачу Сергія Ченбая, який пройшов лівим флангом та прострелив потужним ударом повз Дьякова





3. Ростислав Тарануха в матчі з «Металістом 1925» - 2:4 (26.10.19). Ростислав Тарануха отримав навісну передачу від Вадима Воронченка та переграв голкіпера в боротьбі за м'яч





2. Дмитро Козьбан у матчі з «Агробізнесом» - 4:0 (02.11.19). Дмитро Козьбан після передачі розстріляв ворота суперника з близької відстані. У цьому матчі Дмитро оформив хет-трик





1. Дмитро Козьбан у грі з «Черкащиною» - 2:0 (16.11.19). Наприкінці матчу Козьбану вдався шалений удар лівою щічкою - м’яч залетів за комірець Майбороді і від стійки залетів у ворота