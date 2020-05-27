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Де завтра в Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 556

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

28 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • пр-т Свободи, 146.
  • просп. Свободи, 134/1, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 152;
  • вул. Гвардійська, 7;
  • вул. Чкалова, 108-179;
  • пров. Робітничий;
  • пров. Сиваський;
  • вул. Якова Петруся, 25-80;
  • вул. Броніслава Урбанського;
  • вул. Рокитнянська;
  • пров. Якова Петруся.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваобленерго

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