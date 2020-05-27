Де завтра в Кременчуці не буде світла
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
28 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- пр-т Свободи, 146.
- просп. Свободи, 134/1, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 152;
- вул. Гвардійська, 7;
- вул. Чкалова, 108-179;
- пров. Робітничий;
- пров. Сиваський;
- вул. Якова Петруся, 25-80;
- вул. Броніслава Урбанського;
- вул. Рокитнянська;
- пров. Якова Петруся.