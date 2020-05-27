Как кременчужанам получить направление на ИФА-тестирование

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 675

И где можно сдать анализы

Направление на ИФА-тестирование выдает семейный врач или узкопрофильный специалист, направляющий вас на плановое лечение или операцию. Об этом сообщил руководитель кременчугского горздрава Максим Середа.



Если плановая госпитализация проводится по жизненным показателям, то стоимость ИФА-тестирования оплатят из городского бюджета, пациент платить не будет – пообещал чиновник.



На период антикоронавирусного карантина в Кременчуге, как и по всей Украине, были приостановлены плановые операции и плановые госпитализации пациентов. Теперь карантин ослабили, и кременчугские пациенты засобирались на плановые операции и плановое лечение.



Согласно Приказу МОЗ №1227, пациенты, которым предстоит плановая госпитализация или плановая операция, должны пройти ИФА-тестирование. А в случае иммуносупрессии (угнетение иммунитета), ещё и ПЦР-тестирование.







О ПЦР-тестах кременчужане слышали неоднократно. А ИФА – новый тренд в борьбе с Covid-19. Иммуноферментный анализ (ИФА) позволяет определить количество антител к коронавирусу в человеческом организме. И таким образом выяснить, переболел ли пациент уже Covid-19 бессимптомно и есть ли у него иммунитет к коронавирусу.









Кто выдает направление на ИФА

Кременчужане задают вопрос – как попасть на ИФА-тестирование перед плановой госпитализацией?





Руководитель кременчугского горздрава Максим Середа на заседании противоэпидемического штаба сообщил, что направление на ИФА-тестирование выписывает семейный врач – тот самый, который направляет пациента на плановую госпитализацию. Если же пациента направляет на плановую операцию хирург, то направление на ИФА-тестирование оформляет он.







Где сдать анализы

Руководитель горздрава также объяснил, как можно сдать биоматериал (венозную кровь) для ИФА-тестирования. Для этого необязательно ехать в одну из двух городских лабораторий.





Если направление на ИФА пациенту выписал семейный врач, то венозную кровь для ИФА можно сдать тут же, в амбулатории семейной медицины.





Если направление на ИФА пациенту оформляет хирург перед плановой операцией, венозную кровь для ИФА можно сдать в манипуляционном кабинете поликлиники, в которую вы пришли на прием.







Платно или бесплатно?

На вопрос, платно или бесплатно кременчужане будут проходить ИФА-тестирование перед плановыми госпитализациями и операциями, руководитель горздрава ответил так:





– Якщо це планова госпіталізація і вона життєво необхідна, вартість аналізу будет сплачена за рахунок міського бюджету.





В Кременчуге две лаборатории могут проводить ИФА-тестирование – лабораторный центр, расположенный на территории Кременчугского перинатального центра ІІ уровня, и больница «Приднепровская», там тоже есть необходимое оборудование.



Максим Середа сообщил, что Кременчуг уже заказал 320 ИФА-тестов для лабораторного центра и 160 – для Приднепровской больницы. Они поступят в город в четверг, 28 мая. Пробное тестирование начнется 29 мая. Руководитель горздрава заверяет, что кременчугские лаборатории смогут делать по 400 ИФА исследований в сутки, и 7000-8000 в месяц.