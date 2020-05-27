Медикам выделили деньги на еду

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 442 Коментарів: 1

Исполком принял решение (№772) о выделении из городского резервного фонда денег на обеспечение горячего питания для медиков, занимающихся борьбой с коронавирусом.



Кормить горячими обедами медиков будут до 22 июня.





Обед привезли



Количество медицинских учреждений, сотрудников которых будут кормить, существенно уменьшилось – «отпали» первая городская больница им. Богаевского и больница восстановительного лечения.



С начала карантина в первой больнице располагался провизорный госпиталь, а в больнице восстановительного лечения – обсерватор (кременчужане там проходили 14-дневную обсервацию). Соответственно, сотрудников этих медучреждений обеспечивали горячими обедами, как и других борцов с COVID-19. Но с 1 июня эти больницы начинают работать в штатном режиме, они уже не будут обслуживать пациентов с COVID-19 – соответственно, и горячих обедов больше не будет.





До 22 июня кормить горячими обедами будут сотрудников инфекционного отделения больницы «Кременчугской» и сотрудников инфекционного отделения, реанимации, а также приемного отделения городской детской больницы.



На эти потребности из городского резервного фонда выделяют 31 300 грн для больницы «Кременчугской». И 64 000 грн для детской больницы.



О деньгах на горячие обеды для сотрудников кременчугской станции скорой помощи в решении исполкома №772 информации нет. Эти деньги выделят отдельным решением. Кременчугскую скорую тоже будут кормить до 22 июня.