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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Медикам выделили деньги на еду

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 442 Коментарів: 1

Исполком принял соответствующее решение

Исполком принял решение (№772) о выделении из городского резервного фонда денег на обеспечение горячего питания для медиков, занимающихся борьбой с коронавирусом.


Кормить горячими обедами медиков будут до 22 июня.


 

Обед привезли


Количество медицинских учреждений, сотрудников которых будут кормить, существенно уменьшилось – «отпали» первая городская больница им. Богаевского и больница восстановительного лечения.


С начала карантина в первой больнице располагался провизорный госпиталь, а в больнице восстановительного лечения – обсерватор (кременчужане там проходили 14-дневную обсервацию). Соответственно, сотрудников этих медучреждений обеспечивали горячими обедами, как и других борцов с COVID-19. Но с 1 июня эти больницы начинают работать в штатном режиме, они уже не будут обслуживать пациентов с COVID-19 – соответственно, и горячих обедов больше не будет.


До 22 июня кормить горячими обедами будут сотрудников инфекционного отделения больницы «Кременчугской» и сотрудников инфекционного отделения, реанимации, а также приемного отделения городской детской больницы.


На эти потребности из городского резервного фонда выделяют 31 300 грн для больницы «Кременчугской». И 64 000 грн для детской больницы.


О деньгах на горячие обеды для сотрудников кременчугской станции скорой помощи в решении исполкома №772 информации нет. Эти деньги выделят отдельным решением. Кременчугскую скорую тоже будут кормить до 22 июня.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 еда горячее питание обеденный перерыв деньги резервный фонд Кременчуг больница борьба с эпидемией

Коментарі: 1

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sergey.kovalenko:
Сьогодні, 17:37

Ну и отлично, медики уж должны бесплатно питаться!


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