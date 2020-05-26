В мэрии сказали, сколько ещё будут кормить медиков, борющихся с Covid-19

Кременчугских медиков, борющихся с эпидемией Covid-19, продолжат кормить бесплатными горячими обедами до 22 июня. Об этом сказал мэр Кременчуга на заседании противоэпидемического штаба 26 мая.
С начала карантина кременчугские медики, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получают бесплатное горячее питание. Оплачивается оно из городского бюджета. Также Кременчуг финансирует горячее питание для персонала городской станции скорой помощи, хотя она находится в областном подчинении.
Вот такие фото карантинного обеда выложены на странице больницы «Кременчугской» в FB.
26 мая мэр Кременчуга предложил и впредь обеспечивать медиков горячими обедами – и делать так до 22 июня (до этого времени продлен общий карантин). Мэр сказал: