Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

В мэрии сказали, сколько ещё будут кормить медиков, борющихся с Covid-19

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 4

 

Мэр сказал – деньги на еду есть

Кременчугских медиков, борющихся с эпидемией Covid-19, продолжат кормить бесплатными горячими обедами до 22 июня. Об этом сказал мэр Кременчуга на заседании противоэпидемического штаба 26 мая.


С начала карантина кременчугские медики, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получают бесплатное горячее питание. Оплачивается оно из городского бюджета. Также Кременчуг финансирует горячее питание для персонала городской станции скорой помощи, хотя она находится в областном подчинении.


Вот такие фото карантинного обеда выложены на странице больницы «Кременчугской» в FB.


 


26 мая мэр Кременчуга предложил и впредь обеспечивать медиков горячими обедами – и делать так до 22 июня (до этого времени продлен общий карантин). Мэр сказал:


– Ми маємо закрити це питання харчування по інфекційній. Ми маємо закрити питання по харчуванню тих працівників, які беруть участь у ліквідації епідемії Covid-19. Ми продовжимо безкоштовне гаряче харчування для станції екстреної медичної допомоги, хоча вони в областному підпорядкуванні, але ми маємо закрити це питання, бо вони працюють у Кременчуці, їздять на виклики по місту. По джерелах фінансування ми визначилися, у нас є чим закрити харчування медиків, – сказал Малецкий.
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Автор: Лариса Артеменко
Теги: Covid-19 коронавирус еда больничная еда обед по расписанию Кременчуг медики бесплатные обеды скорая помощь эпидемия бюджетные деньги

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