В Кременчуге прогремел взрыв – волна пошла со стороны Малокохновского гранкарьера (видео)

Сьогодні, 18:59 Переглядів: 24 929 Коментарів: 12

В Кременчуге прогремел взрыв. Это произошло вечером 26 мая около 18.40. Информации о месте взрыва и источнике звука пока нет.





Если вы знаете, что произошло – сообщите по номеру редакции 0686404448.





И делитесь своими впечатлениями, если слышали, в комментариях.





UPD. Как оказалось впоследствии, произошёл очень мощный взрыв во время работ на Малокохновском гранкарьере.









ДОПОЛНЕНО





В Кременчугском отделе полиции сообщают, что на данный момент (19.00) на линию 102 поступило лишь одно сообщение от мужчины, который на проспекте Свободы услышал звук, похожий на взрыв и решил сообщить об этом правоохранителям.





– На данный момент информации о взрыве не поступало, – сообщили в полиции.









19:02 Как сообщают наши читатели, взрыв был слышен на Автокразовском бульваре, в Крюкове, на Первой Занасыпи и даже на Молодёжном.





19:05 Как сообщают в Кременчугском горрайонном управлении ГСЧС, по звонкам на линию 101 ясно, что наибольшую силу взрыва ощутили жители Крюкова. Сообщений о пострадавших не поступало.





19:10 На Костроме у нашего читателя от взрыва зашатались металлические ворота.





19:12 В 101-ом квартале наша читательница почувствовала, как «шатается» её квартира на 9-ом этаже.





19:15 Как сообщил наш читатель, у которого дача находится у Малой Кохновки (на границе с Кременчугом), рядом с Малокохновским гранкарьером, – у его соседей от взрыва повылетали окна на дачах. Они утверждают, что «ударная волна» пошла именно с карьера.









19:20 Наша читательница из села Белецковка утверждает, что взрыв был хорошо слышен в их селе.





19:23 В горрайонном управлении ГСЧС уточняют, что на данный момент сообщений о пожарах и других чрезвычайных происшествиях не поступало. Количество звонков от встревоженных кременчужан также уменьшилось.





19:25 Кременчужанин, у которого дача находится в кооперативе «Гранит» (Малая Кохновка), сообщил, что их предупреждали, что сегодня будут проводиться взрывные работы.





19:26 Другой кременчужанин, утверждает, что над дорогой, ведущей от трассы на Горишние Плавни к дачам и карьеру, стоит дымка и в воздухе чувствуется запах взрывчатых веществ.





– Такого никогда в этих местах не было, – утверждает наш читатель.









19:57 «Это был кахновский карьер 100%. Я был рядом и рыба на Рынковском охренела», – сообщил один из участников группы взаимопомощи на дорогах ДХК SOS.





20:26 Как сообщили в Кременчугском отделе полиции, следственно-оперативная группа проверяет информацию относительно работ в карьере. Полицейские просят не паниковать - жизни и здоровью людей ничего не угрожает.