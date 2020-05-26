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В Кременчуге прогремел взрыв – волна пошла со стороны Малокохновского гранкарьера (видео)

Сьогодні, 18:59 Переглядів: 24 929 Коментарів: 12

 

Работы на карьере проверяют полицейские

В Кременчуге прогремел взрыв. Это произошло вечером 26 мая около 18.40. Информации о месте взрыва и источнике звука пока нет.


Если вы знаете, что произошло – сообщите по номеру редакции 0686404448.


И делитесь своими впечатлениями, если слышали, в комментариях.


UPD. Как оказалось впоследствии, произошёл очень мощный взрыв во время работ на Малокохновском гранкарьере.



ДОПОЛНЕНО


В Кременчугском отделе полиции сообщают, что на данный момент (19.00) на линию 102 поступило лишь одно сообщение от мужчины, который на проспекте Свободы услышал звук, похожий на взрыв и решил сообщить об этом правоохранителям. 


– На данный момент информации о взрыве не поступало, – сообщили в полиции. 



19:02 Как сообщают наши читатели, взрыв был слышен на Автокразовском бульваре, в Крюкове, на Первой Занасыпи и даже на Молодёжном. 


19:05 Как сообщают в Кременчугском горрайонном управлении ГСЧС, по звонкам на линию 101 ясно, что наибольшую силу взрыва ощутили жители Крюкова. Сообщений о пострадавших не поступало.


19:10 На Костроме у нашего читателя от взрыва зашатались металлические ворота.


19:12 В 101-ом квартале наша читательница почувствовала, как «шатается» её квартира на 9-ом этаже. 


19:15 Как сообщил наш читатель, у которого дача находится у Малой Кохновки (на границе с Кременчугом), рядом с Малокохновским гранкарьером, – у его соседей от взрыва повылетали окна на дачах. Они утверждают, что «ударная волна» пошла именно с карьера.


 


19:20 Наша читательница из села Белецковка утверждает, что взрыв был хорошо слышен в их селе. 


19:23 В горрайонном управлении ГСЧС уточняют, что на данный момент сообщений о пожарах и других чрезвычайных происшествиях не поступало. Количество звонков от встревоженных кременчужан также уменьшилось.


19:25 Кременчужанин, у которого дача находится в кооперативе «Гранит» (Малая Кохновка), сообщил, что их предупреждали, что сегодня будут проводиться взрывные работы.


19:26 Другой кременчужанин, утверждает, что над дорогой, ведущей от трассы на Горишние Плавни к дачам и карьеру, стоит дымка и в воздухе чувствуется запах взрывчатых веществ. 


– Такого никогда в этих местах не было, – утверждает наш читатель.



19:57 «Это был кахновский карьер 100%. Я был рядом и рыба на Рынковском охренела», – сообщил один из участников группы взаимопомощи на дорогах ДХК SOS.


20:26 Как сообщили в Кременчугском отделе полиции, следственно-оперативная группа проверяет информацию относительно работ в карьере. Полицейские просят не паниковать - жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

14
Автор: ТелеграфЪ Джерело відео: h.kremenchug
Теги: взрыв центр Кременчуг

Коментарі: 12

279
wtf100500:
Сьогодні, 19:02

Жестко бахнуло. 


19 0
172
JJAbrams:
Сьогодні, 19:10

мож на карьере заложили больше допустимого?


9 0
284
Volvoвод:
Сьогодні, 19:10

Прошу прощения, у меня живот скрутило от шаурмы с колой.


20 20
2 566
ИМХО:
Сьогодні, 19:38

Цитата: Volvoвод

Прошу прощения, у меня живот скрутило от шаурмы с колой.

 

Главное, чтобы обоняние не пропало.



Цитата: JJAbrams

мож на карьере заложили больше допустимого?

Рвут обычно в первой половине дня (12-12.45), скорее всего "внештатка".


7 0
31
нафаня-сан:
Сьогодні, 19:42

Так бабахнуло, что у нас аж дом зашатался и двери все воздушной волной позахлопнуло.


6 0
187
ostromisl:
Сьогодні, 19:47

у меня даже картина упала. На Раковке бахнуло нормально

 


4 0
450
Lyolya:
Сьогодні, 20:01

Взрыв был отчетливо слышен на Молодежном. Детвора пищала,  лаяли дворовые собаки...


4 1
2
Bargo2408:
Сьогодні, 20:07

Кто за это ответит? Явно же, что перебрали с зарядом


18 1
542
romix:
Сьогодні, 21:02

С порохом такой херни не было


5 9
284
Volvoвод:
Сьогодні, 21:07

Цитата: romix

С порохом такой херни не было

Да, все свои делишки он делал по-тихому.


4 9
281
obaldet:
Сьогодні, 21:13

На реевке гупнуло тоже здорово


0 0
539
LYuSIYa:
Сьогодні, 21:32

Давайте без порохів і шмаркль!!!



І той, хто знімав, чітко знав коли і де?


0 0

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