Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.04.2020 10:00
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Топ новость, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці підтвердилися ще два випадки COVID-19 - у місті четверо інфікованих

Сегодня, 09:24 Просмотров: 4 897 Комментариев: 6

 

Мати й донька перебувають в інфекційному відділенні

 

У Кременчуці лабораторно підтвердилися ще два випадки коронавірусної хвороби. За інформацією міського голови Кременчука Віталія Малецького, коронавірус виявили у 76-річної матері та 55-річної доньки.


Двох кременчужанок госпіталізували з підозрою на коронавірус - у мерії підозру заперечують


Відомо, що у них був контакт з прибулими з-за кордону сином/братом та його дружиною, які повернулися 10 березня з Угорщини. Обидві жінки захворіли, їх госпіталізували 24 березня до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька».


Результати швидкого тестування на COVID-19 були негативними. ПЛР-тестування підтвердило наявність у жінок коронавірусу.


Наразі мати і донька перебувають в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька». Стан матері лікарями оцінюється як тяжкий, стан доньки - відносно задовільний.


Епідеміологи разом з сімейними лікарями вже відпрацьовують контакти захворілих жінок. У разі необхідності контактні особи без ознак захворювання будуть поміщені на обсервацію в лікарню відновного лікування.


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус коронавирус

Комментарии: 6

520
LYuSIYa:
Сегодня, 09:37

Який район міста?


+3
12
limon4ik:
Сегодня, 09:37

І це тільки ті, що повернулись на початку березня почали виявлятись, а скільки десятків тисяч повернулось після worried


+26
305
lag8600:
Сегодня, 09:50

Ещё в начале нужно было изолировать всех заробитчан, 2500 приехало. Многие пальцы веером, наплевательское отношение на карантин и на всех людей, вот теперь и пожинаем. 


+28
845
jondin:
Сегодня, 09:51

да уже сказали , что пик намечен на 20 числа апреля. если конечно в ближаишее время опять не ломанется тысяч сто через границу.


+10
1
Canich:
Сегодня, 10:22

Какой пик. В конце апреля все только начнеться, увы. Хотя надеемся на лучшее естественно. 


+6
187
кренделёк:
Сегодня, 10:48

Цитата: LYuSIYa

Який район міста?

 

а какая разница?

в том районе могли побывать сотни из других районов и разнести


0
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