У Кременчуці підтвердилися ще два випадки COVID-19 - у місті четверо інфікованих

Сегодня, 09:24 Просмотров: 4 897 Комментариев: 6

Мати й донька перебувають в інфекційному відділенні

У Кременчуці лабораторно підтвердилися ще два випадки коронавірусної хвороби. За інформацією міського голови Кременчука Віталія Малецького, коронавірус виявили у 76-річної матері та 55-річної доньки.









Відомо, що у них був контакт з прибулими з-за кордону сином/братом та його дружиною, які повернулися 10 березня з Угорщини. Обидві жінки захворіли, їх госпіталізували 24 березня до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька».





Результати швидкого тестування на COVID-19 були негативними. ПЛР-тестування підтвердило наявність у жінок коронавірусу.





Наразі мати і донька перебувають в інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька». Стан матері лікарями оцінюється як тяжкий, стан доньки - відносно задовільний.





Епідеміологи разом з сімейними лікарями вже відпрацьовують контакти захворілих жінок. У разі необхідності контактні особи без ознак захворювання будуть поміщені на обсервацію в лікарню відновного лікування.



