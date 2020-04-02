Підвезіть на роботу: у Кременчуці створена група, яка допомогає доїхати на роботу

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 053

Кременчужани допомагають один одному доїхати не лише в межах міста, а й підїхати у Горішні Плавні, Київ та Полтаву

У Кременчуці третій день працює спеціальний режим перевезень, лише за перепустками. Тому кременчужани об'єднуються й допомагають один одному доїхати на роботу.









Автомобільне співтовариство «Драйв Хелп Кремінь» створили вайбер-групу «Попутчик ДХК» .





У групі водії повідомляють про свої маршрути (час та пункт призначення) і пропонують допомогу кременчужанам. Завдяки цій групі можна дістатися не лише у різні точки Кременчука, а й доїхати до Горішніх Плавнів, Києва, Полтави та Дніпра.





Кременчужанам нагадують про міри захисту й прохають не забувати про маски.