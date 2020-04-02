Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна804
Кременчук4
Хворі:
Україна771
Кременчук4
Вилікувалось:
Україна13
Кременчук0
Померло:
Україна20
Кременчук0
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Підвезіть на роботу: у Кременчуці створена група, яка допомогає доїхати на роботу

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 053

 

Кременчужани допомагають один одному доїхати не лише в межах міста, а й підїхати у Горішні Плавні, Київ та Полтаву

У Кременчуці третій день працює спеціальний режим перевезень, лише за перепустками. Тому кременчужани об'єднуються й допомагають один одному доїхати на роботу. 


Бабусі не сядуть у тролейбуси: із завтрашнього дня проїзд у Кременчуці ЛИШЕ за перепустками


Автомобільне співтовариство «Драйв Хелп Кремінь» створили вайбер-групу «Попутчик ДХК».


У групі водії повідомляють про свої маршрути (час та пункт призначення) і пропонують допомогу кременчужанам. Завдяки цій групі можна дістатися не лише у різні точки Кременчука, а й доїхати до Горішніх Плавнів, Києва, Полтави та Дніпра. 


Кременчужанам нагадують про міри захисту й прохають не забувати про маски. 

3
Автор: Альона Душенко
Теги: карантин медики
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх