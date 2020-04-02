Понад 800 випадків COVID-19 в Україні, п'ять на Полтавщині

Загалом 804 хворих на території держави
В Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідна інформація актуальна станом на сьогодні, 2 квітня, на 10.00, - інформує МОЗ України.
Із загальної кількості хворих 20 осіб померло, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 51 випадок;
- Волинська область — 10 випадків;
- Дніпропетровська область — 10 випадків;
- Донецька область — 7 випадків;
- Житомирська область — 6 випадків;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Запорізька область — 19 випадків;
- Івано-Франківська область — 74 випадки;
- Кіровоградська область — 7 випадків;
- м. Київ — 160 випадків;
- Київська область — 64 випадки;
- Львівська область — 11 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 14 випадків;
- Полтавська область — 5 випадків;
- Рівненська область — 19 випадків;
- Сумська область — 26 випадків;
- Тернопільська область — 106 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 4 випадки;
- Хмельницька область — 6 випадків;
- Чернівецька область — 143 випадки;
- Черкаська область — 54 випадки;
- Чернігівська область — 3 випадки.
Нагадаймо, у Кременчуці підтвердилися ще два випадки COVID-19 - у місті четверо інфікованих.