Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна804
Кременчук4
Хворі:
Україна771
Кременчук4
Вилікувалось:
Україна13
Кременчук0
Померло:
Україна20
Кременчук0
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Понад 800 випадків COVID-19 в Україні, п'ять на Полтавщині

Сегодня, 10:13 Просмотров: 1 058

 

Загалом 804 хворих на території держави

В Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідна інформація актуальна станом на сьогодні, 2 квітня, на 10.00, - інформує МОЗ України.


Із загальної кількості хворих 20 осіб померло, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 51 випадок;
  • Волинська область — 10 випадків;
  • Дніпропетровська область — 10 випадків;
  • Донецька область — 7 випадків;
  • Житомирська область — 6 випадків;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Запорізька область — 19 випадків;
  • Івано-Франківська область — 74 випадки;
  • Кіровоградська область — 7 випадків;
  • м. Київ — 160 випадків;
  • Київська область — 64 випадки;
  • Львівська область — 11 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 14 випадків;
  • Полтавська область — 5 випадків;
  • Рівненська область — 19 випадків;
  • Сумська область — 26 випадків;
  • Тернопільська область — 106 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 4 випадки;
  • Хмельницька область — 6 випадків;
  • Чернівецька область — 143 випадки;
  • Черкаська область — 54 випадки;
  • Чернігівська область — 3 випадки.

Нагадаймо, у Кременчуці підтвердилися ще два випадки COVID-19 - у місті четверо інфікованих.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус коронавирус
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