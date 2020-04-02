Понад 800 випадків COVID-19 в Україні, п'ять на Полтавщині

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В Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідна інформація актуальна станом на сьогодні, 2 квітня, на 10.00, - інформує МОЗ України.





Із загальної кількості хворих 20 осіб померло, 13 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 135 нових випадків.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 51 випадок;

Волинська область — 10 випадків;

Дніпропетровська область — 10 випадків;

Донецька область — 7 випадків;

Житомирська область — 6 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 19 випадків;

Івано-Франківська область — 74 випадки;

Кіровоградська область — 7 випадків;

м. Київ — 160 випадків;

Київська область — 64 випадки;

Львівська область — 11 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 14 випадків;

Полтавська область — 5 випадків;

Рівненська область — 19 випадків;

Сумська область — 26 випадків;

Тернопільська область — 106 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 4 випадки;

Хмельницька область — 6 випадків;

Чернівецька область — 143 випадки;

Черкаська область — 54 випадки;

Чернігівська область — 3 випадки.

Нагадаймо, у Кременчуці підтвердилися ще два випадки COVID-19 - у місті четверо інфікованих.