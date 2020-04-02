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Топ новость, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці з'явилася ще одна санітарна зона у районі проспекту Полтавського (карта)

Сегодня, 10:47 Просмотров: 9 304 Комментариев: 9

 

Дві жінки, у яких сьогодні підтвердився діагноз «COVID-19», мешкають на вулиці Вільної України

У Кременчуці з'явилася ще одна карантинна зона у районі проспекту Полтавського. На вулиці Вільної України мешкали жінки, у яких сьогодні виявили коронавірусну інфекцію після того, як вони контактували з родичами, що повернулися з Угорщини.


Як повідомили на засіданні оперативного штабу у мерії, у цих родичів є офіційна інформована згода, що вони будуть знаходитися на самоізоляції, яку вони підписали. Від обсервації у лікарні відновного лікування вони відмовилися, але знаходитимуться на самоізоляції у власному приватному будинку.


Виїзна бригада взяла у них біологічний аналіз на ПЛР-дослідження, щоб перевірити на наявність коронавірусу.


Також лікарі проводять епідрозслідування та встановлюють коло контактних осіб, які спілкувалися з даною родиною.


На Молодіжному створили санітарну зону: для мешканців ввели жорсткі карантинні обмеження

Додано:

Мер Віталій Малецький окреслив межі санітарної зони:


- Проспект Полтавський від Пивзаводу до першого шляхопроводу, обмежуватиметься залізницею, що розділяє приватний сектор Великої Кохнівки і Лашки, далі вона упирається на Чередниках у річку, далі по річці знову до Полтавського проспекту. Це трикутна санітарна зона.


Варто звернути увагу, що сьогодні ввечері там будуть працювати машини дезінфекції.


За необхідності у санітарну зону включать і супермаркет «Маркетопт» на вул. Вадима Пугачова (раніше Московська), аби провести у ньому санітарну обробку (у випадку, якщо епідрозслідування виявить, що потенційні носії хвороби відвідували цей магазин).


Додано:


Останні дані такі: санітарна зона знаходиться між наступними вулицями – вулиця Новгородська, Полтавський проспект, західна частина вулиці Олени Пчілки, західна частина провулку Марії Заньковецької, західна частина провулку Станіславського та прилегла до них частина річки Кагамлик.


Для мешканців цієї території запровадять наступні обмеження:

  • заборонити вихід з приміщення без масок і респіраторів;
  • заборонити переміщення вулицями без поважних причин (виняток відвідування продуктових магазинів, аптек, лікарень, рух до місця роботи);
  • заборонити користування дитячими та спортивними майданчиками;
  • дотримуватися дистанції не менше 2 м у громадських місцях.
11
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус карантинна зона

Комментарии: 9

7
kotpes:
Сегодня, 10:59

Та да, будут они дома сидеть, сознательные...


+28
93
Дід Панас:
Сегодня, 11:16

А що з родичами які відвідували Угорщину? Їх хтось перевіряв?


+34
902
D:
Сегодня, 11:24

А я думал, что нормально не ждать, пока выявят где "мешкали", а производить веерную дезинфекцию всего города...


+22
64
sergey.kovalenko:
Сегодня, 11:57

Маркет можно и нужно продезинфицировать! А вот люди вообще безответственные.


+19
213
cenzor:
Сегодня, 12:12

Цитата: Дід Панас
Їх хтось перевіряв?
а так можно было?smile  пока не начнется массовый мор, никто это всерьез не воспринимает...


+13
3 671
Oleg Olimp:
Сегодня, 12:43

Цитата: Дід Панас

А що з родичами які відвідували Угорщину? Їх хтось перевіряв?

Нема можливості, вони зараз на праці, хліб в пакети фасують.

А если кроме шуток, как контролируют людей на фасовке продуктов?


+24
213
cenzor:
Сегодня, 12:58

на коронавирус в Киеве начали тестировать всех пациентов с диагнозом воспаление легких. 
как у нас с этим?те 40 человек протестировали уже?там может и врачей здоровых нет 


+5
16
Александр Кириленко:
Сегодня, 13:39

пусть маркет опт дезинфицируют ,им не помешает 


+4
53
Grinenko:
Сегодня, 13:47

Нельзя допутить распространение вируса, пусть принимают все необходимые меры!!!


-4
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