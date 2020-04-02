У Кременчуці з'явилася ще одна санітарна зона у районі проспекту Полтавського (карта)

Сегодня, 10:47 Просмотров: 9 304 Комментариев: 9

Дві жінки, у яких сьогодні підтвердився діагноз «COVID-19», мешкають на вулиці Вільної України

У Кременчуці з'явилася ще одна карантинна зона у районі проспекту Полтавського. На вулиці Вільної України мешкали жінки, у яких сьогодні виявили коронавірусну інфекцію після того, як вони контактували з родичами, що повернулися з Угорщини.



Як повідомили на засіданні оперативного штабу у мерії, у цих родичів є офіційна інформована згода, що вони будуть знаходитися на самоізоляції, яку вони підписали. Від обсервації у лікарні відновного лікування вони відмовилися, але знаходитимуться на самоізоляції у власному приватному будинку.



Виїзна бригада взяла у них біологічний аналіз на ПЛР-дослідження, щоб перевірити на наявність коронавірусу.



Також лікарі проводять епідрозслідування та встановлюють коло контактних осіб, які спілкувалися з даною родиною.





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Мер Віталій Малецький окреслив межі санітарної зони:





- Проспект Полтавський від Пивзаводу до першого шляхопроводу, обмежуватиметься залізницею, що розділяє приватний сектор Великої Кохнівки і Лашки, далі вона упирається на Чередниках у річку, далі по річці знову до Полтавського проспекту. Це трикутна санітарна зона.





Варто звернути увагу, що сьогодні ввечері там будуть працювати машини дезінфекції.





За необхідності у санітарну зону включать і супермаркет «Маркетопт» на вул. Вадима Пугачова (раніше Московська), аби провести у ньому санітарну обробку (у випадку, якщо епідрозслідування виявить, що потенційні носії хвороби відвідували цей магазин).





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Останні дані такі: санітарна зона знаходиться між наступними вулицями – вулиця Новгородська, Полтавський проспект, західна частина вулиці Олени Пчілки, західна частина провулку Марії Заньковецької, західна частина провулку Станіславського та прилегла до них частина річки Кагамлик.





Для мешканців цієї території запровадять наступні обмеження: