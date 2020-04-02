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Восьмикласник з ліцею №4 завоював срібло на всеукраїнській інтернет-олімпіаді з математики

Сегодня, 09:03 Просмотров: 449 Комментариев: 1

 

Олександр Соколов став переможцем середньої ліги з результатом 26 балів

Восьмикласник Олександр Соколов з Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» завоював срібну нагороду на всеукраїнській інтернет-олімпіаді з математики MatchFit. Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.
 
Наразі через карантин школярі не можуть брати участь у очних змаганнях зі шкільних олімпіад. Однак інтернет-змагання безпечні, бо не передбачають близького контакту, але завдання на них не менш цікаві й складні.


Тож Олександр Соколов став переможцем середньої ліги з результатом 26 балів. До перемоги хлопець готувався разом зі своєї вчителькою Світланою Ховрак.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: департамент освіти Кременчука
Теги: математика школьник лицей №4

Комментарии: 1

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Pravda:
Сегодня, 10:39

Орёл - Соколов!


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