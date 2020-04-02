Восьмикласник з ліцею №4 завоював срібло на всеукраїнській інтернет-олімпіаді з математики

Сегодня, 09:03 Просмотров: 449 Комментариев: 1

Восьмикласник Олександр Соколов з Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» завоював срібну нагороду на всеукраїнській інтернет-олімпіаді з математики MatchFit. Про це повідомляє департамент освіти Кременчука.



Наразі через карантин школярі не можуть брати участь у очних змаганнях зі шкільних олімпіад. Однак інтернет-змагання безпечні, бо не передбачають близького контакту, але завдання на них не менш цікаві й складні.



Тож Олександр Соколов став переможцем середньої ліги з результатом 26 балів. До перемоги хлопець готувався разом зі своєї вчителькою Світланою Ховрак.