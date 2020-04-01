Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Топ новость, Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці підтвердився другий випадок захворюваності на коронавірус (додано)

Сегодня, 10:24 Просмотров: 9 550 Комментариев: 5

 

Пацієнт знаходиться на самоізоляції після повернення з-за кордону, проблем зі здоров'ям у нього немає

У Кременчуці лабораторно підтвердився другий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Як повідомили під час засідання оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу, ця людина наразі знаходиться на самоізоляції, проблем зі здоров'ям у неї немає.


За пацієнтом спостерігають лікарі, вони нададуть йому необхідні рекомендації. Ця людина повернулася з-за кордону і після того перебувала на самоізоляції, де залишиться й надалі.


Особисті дані людини мерією не розголошуються, щоб уникнути стигматизації. Але зазначається, що коло її контактів було мінімальним і про введення ще однієї карантинної зони у Кременчуці поки не йдеться, хоча це питання вивчається спеціалістами.


Додано:


Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, COVID-19 за допомогою ПЛР-тестування в обласній лабораторії виявили у доньки 69-річної кременчужанки, котра стала першим пацієнтом у нашому місті з коронавірусною інфекцією і зараз перебуває в інфекційному боксі «Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».


Саме доньку можна вважати «нульовим пацієнтом» на Полтавщині. Вона приїхали з Польщі хворою, а отже стала носієм інфекції. До лікарів не зверталася, бо не мала жодних симптомів захворювання. Після приїзду перебувала на самоізоляції вдома в Кременчуці, де знаходиться і зараз. У даний момент симптоми хвороби у неї також відсутні.

18
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус пациент самоизоляция

Комментарии: 5

304
lag8600:
Сегодня, 10:51

Так если проблем со здоровьем нет, как ей сделали тест? "Хотелки" по тестам не проходят. Она или в контакте была или обратилась с жалобами в поликлинику. Кто будет следить за самоизоляцией, за два дня полгорода можно заразить.


+27
9
Елена Васильева:
Сегодня, 10:58

Кишмя кишит этот вирус в городе. Не каждому же с отсутствием симптомов делают анализ. Здоровья всем!mask


+27
5
Катерина Турубара:
Сегодня, 10:59

Цитата: lag8600

Так если проблем со здоровьем нет, как ей сделали тест? "Хотелки" по тестам не проходят. Она или в контакте была или обратилась с жалобами в поликлинику. Кто будет следить за самоизоляцией, за два дня полгорода можно заразить.

 

Згідно доданій інформації у цьому ж матеріалі, яку надав голова Полтавської ОДА, у жінки на коронавірусну інфекцію захворіла мати (яка стала першою, у кого у нашому місті підтвердився COVID-19), тому, звісно, доньку також перевірили на коронавірус.


+27
200
ww:
Сегодня, 12:15

Сколько раз уже изменилась информация по поводу этой женщины и ее дочки!

То не говорила медикам, то говорила, а медики не обратили внимание)))

Карикатура какая-то)

И как можно утверждать, что она на самоизоляции сидела.

Вы проверяли?

Наверняка и к матери в пульмонологию ездила.


+26
59
КГБ:
Сегодня, 14:19

Почитал утренние новоти , пойду посмотрю пару фильмов ужасов, чтобы успокоиться :)


+1
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