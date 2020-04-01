У Кременчуці підтвердився другий випадок захворюваності на коронавірус (додано)

Сегодня, 10:24 Просмотров: 9 550 Комментариев: 5

Пацієнт знаходиться на самоізоляції після повернення з-за кордону, проблем зі здоров'ям у нього немає

У Кременчуці лабораторно підтвердився другий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Як повідомили під час засідання оперативного штабу щодо запобігання коронавірусу, ця людина наразі знаходиться на самоізоляції, проблем зі здоров'ям у неї немає.





За пацієнтом спостерігають лікарі, вони нададуть йому необхідні рекомендації. Ця людина повернулася з-за кордону і після того перебувала на самоізоляції, де залишиться й надалі.





Особисті дані людини мерією не розголошуються, щоб уникнути стигматизації. Але зазначається, що коло її контактів було мінімальним і про введення ще однієї карантинної зони у Кременчуці поки не йдеться, хоча це питання вивчається спеціалістами.





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Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, COVID-19 за допомогою ПЛР-тестування в обласній лабораторії виявили у доньки 69-річної кременчужанки, котра стала першим пацієнтом у нашому місті з коронавірусною інфекцією і зараз перебуває в інфекційному боксі «Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».





Саме доньку можна вважати «нульовим пацієнтом» на Полтавщині. Вона приїхали з Польщі хворою, а отже стала носієм інфекції. До лікарів не зверталася, бо не мала жодних симптомів захворювання. Після приїзду перебувала на самоізоляції вдома в Кременчуці, де знаходиться і зараз. У даний момент симптоми хвороби у неї також відсутні.