120 нових випадків COVID-19 виявили за добу в Україні

Сегодня, 10:15 Просмотров: 1 945 Комментариев: 2

В Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідно до даних Міністерства охорони здоров'я України, станом на 10.00 1 квітня із загальної кількості хворих 17 випадків летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: