Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 01.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна669
Кременчук2
Хворі:
Україна642
Кременчук2
Вилікувалось:
Україна10
Кременчук0
Померло:
Україна17
Кременчук0
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

120 нових випадків COVID-19 виявили за добу в Україні

Сегодня, 10:15 Просмотров: 1 945 Комментариев: 2

Число хворих складає 669 осіб

 

В Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідно до даних Міністерства охорони здоров'я України, станом на 10.00 1 квітня із загальної кількості хворих 17 випадків летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 49 випадків;
  • Волинська область — 7 випадків;
  • Дніпропетровська область — 9 випадків;
  • Донецька область — 6 випадків;
  • Житомирська область — 5 випадків;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Запорізька область — 13 випадків;
  • Івано-Франківська область — 64 випадки;
  • Кіровоградська область — 6 випадків;
  • м. Київ — 134 випадки;
  • Київська область — 57 випадків;
  • Львівська область — 6 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 12 випадків;
  • Полтавська область — 2 випадки;
  • Рівненська область — 15 випадків;
  • Сумська область — 19 випадків;
  • Тернопільська область — 98 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 1 випадок;
  • Хмельницька область — 3 випадки;
  • Чернівецька область — 104 випадки;
  • Черкаська область — 52 випадки;
  • Чернігівська область — 2 випадки.
2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус коронавирус

Комментарии: 2

882
IIoJIKuJIo:
Сегодня, 13:14

Ну что же, уже по 120 в день. Следующий шаг 240-300 в день. Если так будет прогрессировать то это означает только одно, методы карантина не действуют и вирус распространяется согласно R0 2.4


0
42
Чувааак:
Сегодня, 13:23

Цитата: IIoJIKuJIo
методы карантина не действуют и вирус распространяется согласно R0 2.4
Карантин в такому виді як зараз важливий тим, що якщо вірус все таки проникне в наше місто, то засоби і методи захисту будуть в побуті як звичка.

Так я хотів написати до появи вірусу в нашому місті.

Вірус з"явився, але не дав поширення завдяки карантину і засобам захисту та дезінфекції.

До карантину потрібно ставитись відповідально, а не вважати що янелох носити маски, і іщо мене це омине


0
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх