120 нових випадків COVID-19 виявили за добу в Україні
Сегодня, 10:15
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Число хворих складає 669 осіб
В Україні зафіксовано 669 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Відповідно до даних Міністерства охорони здоров'я України, станом на 10.00 1 квітня із загальної кількості хворих 17 випадків летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 49 випадків;
- Волинська область — 7 випадків;
- Дніпропетровська область — 9 випадків;
- Донецька область — 6 випадків;
- Житомирська область — 5 випадків;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Запорізька область — 13 випадків;
- Івано-Франківська область — 64 випадки;
- Кіровоградська область — 6 випадків;
- м. Київ — 134 випадки;
- Київська область — 57 випадків;
- Львівська область — 6 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 12 випадків;
- Полтавська область — 2 випадки;
- Рівненська область — 15 випадків;
- Сумська область — 19 випадків;
- Тернопільська область — 98 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 1 випадок;
- Хмельницька область — 3 випадки;
- Чернівецька область — 104 випадки;
- Черкаська область — 52 випадки;
- Чернігівська область — 2 випадки.