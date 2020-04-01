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Кременчуг, Бизнес/Работа, Работа

У службі зайнятості допомогу по безробіттю нараховуватимуть з першого дня реєстрації

Сегодня, 10:01 Просмотров: 1 380

До змін така допомога нараховувалася починаючи із 7 дня реєстрації

 

На засіданні 29 березня Уряд прийняв постанову, яка змінює терміни нарахування допомоги по безробіттю. На період дії карантину статус безробітного надаватимуть одразу після подання ним заяви, а допомога по безробіттю призначатиметься з першого дня після реєстрації.


У період надзвичайної ситуації зміни передбачають:

  • При наданні статусу безробітного не буде застосовуватись семиденний період для активного пошуку підходящої роботи. Особі відразу надаватиметься статус безробітного без необхідності протягом 7 днів відвідувати співбесіди з роботодавцями. В цей період співробітники служби зайнятості будуть підбирати можливі варіанти підходящої роботи, формуватимуть комплекс заходів, які мають вжити кар’єрний радник та особисто зареєстрований безробітний для працевлаштування або здійснення іншого виду зайнятості;
  • Надається право зареєстрованим безробітним не відвідувати службу зайнятості протягом 30 і більше календарних днів (комунікація зареєстрованих безробітних і працівників служби зайнятості відбуватиметься дистанційно – телефоном, електронною поштою).
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: служба занятости безработица
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