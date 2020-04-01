У службі зайнятості допомогу по безробіттю нараховуватимуть з першого дня реєстрації

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На засіданні 29 березня Уряд прийняв постанову, яка змінює терміни нарахування допомоги по безробіттю. На період дії карантину статус безробітного надаватимуть одразу після подання ним заяви, а допомога по безробіттю призначатиметься з першого дня після реєстрації.





У період надзвичайної ситуації зміни передбачають: