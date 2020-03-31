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Кременчуг

Между левым и правым бергом Кременчуга организуют паромную переправу: 2 парома закупят в кредит

Сегодня, 09:46 Просмотров: 147 Комментариев: 2

 

Мер заявил, что новый транспорт тоже будет гранатовым

1 апреля мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил о подписании договора на покупку 2 паромов, которые станут первыми в коммунальном пассажирском транспортном парке. 


От города договор подписало «Кременчугское коммунальное автотранспортное предприятие 1628» – оно проводило тендер. Обслуживаться паромы будут другим предприятием «Кременчуг Аква Сервис».


По словам мера, паромная переправа соединит левый и правый берег Кременчуга уже до конца этого года. Стоимость паромов пока не разглашается, но известно, что город купит их в кредит на 10 лет.


Известно, что их произведут на верфи «Красный апрель». Специально для Кременчуга паромы покрасят в традиционный гранатовый цвет RAL 4006.

0
Автор: ТелеграфЪ Первоапрельский
Теги: 1 апреля приколы фейк

Комментарии: 2

530
romix:
Сегодня, 09:49

ха ха ха, блд


0
24
xikilla:
Сегодня, 09:50

Ха ха ха


0
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