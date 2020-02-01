Вареники та млинці на будь-який смак: чим дивувала Масляна у Кременчуці

Сегодня, 09:01 Просмотров: 449

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Фото: Артем Коваленко

Протягом трьох днів, з 28 лютого до 1 березня, у Кременчуці на площі Перемоги кременчужани святкують етнодійство проводів зими і Колодія «Кременчуцька масляна».









Відкривала свято святкова хода, яка рушила з площі Незалежності. Під музику народного духового оркестру «Роксолана» колона рушила вулицею Соборною. Різноманітні колективи одягнені в національні костюми, свинки з «Angry Birds», конячка «Зірка», акробати, великі ведмеді.









На площі кременчужани навколо Марени водили хороводи, слухали концертні програми кращих творчих колективів міста та ласували смаколиками.









Для дорослих та маленьких тут є кілька цікавих фотозон. Так цьогоріч у корівки з’явилося теля.









Давайте разом зазирнемо в будиночки та намети та дізнаємося цьогорічні ціни на наливки та млинці.





Наливки з різними ягодами коштують 70-90 грн., глінтвейн - 40 грн...









чай пакетований - 10 грн, а з лимону, малини та обліпихи - 20-25 грн.







Ковбаски коштують від 35 грн за 100 грамів, а шашлик – 65 грн за 100 грамів.







Млинці від 15 грн – різнокольорові без начинки.









З солодкими та солоними начинками від 20 до 50 грн. Також діють різноманітні пропозиції. Наприклад, за 50 грн можна придбати 2 млинці з солоною начинкою або три солодкі млинці.







Крім солодощів на хмільних напоїв тут продають шоколадні цукерки та вироби ручної роботи.







Якщо смаколики вам не по кишені, а від аромату паморочиться в голові, завітайте на безкоштовні дегустації. Розклад безкоштовних дегустацій за посиланням.









А ось для козаків та козачок на святкуванні заплановані спортивні змагання від перетягування канату до штовхання колоди. Тож долучайтеся та спробуйте свою козацьку силу, покажіть завзятість і доведіть, що козацькому роду нема переводу.



