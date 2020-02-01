Весну кременчужане будут встречать с солнечной погодой

Сегодня, 08:24 Просмотров: 266

В выходные по утрам будет холодно, но днём температура поднимется до +10°С

В выходные по утрам будет холодно, но днём температура поднимется до +10°С. Значительных осадков не ожидается, так что погода будет способствовать тому, чтобы кременчужане смогли выйти на прогулку и хорошо отметить Масленицу. Первый день весны порадует солнечной погодой.





Gismeteo предупреждает о том, что в последний день зимы, 29 февраля, вечером возможен кратковременный снег с дождём. Зато первый день весны, 1 марта, будет исключительно ясным. Воздух прогреется от -2°С в утренние часы до +10°С днём.





Sinoptik обещает, что уикенд в городе пройдёт без осадков, а 1 марта кременчужан ждёт солнечное и безоблачное воскресенье. Термометры покажут -2°С...+9°С.







Ventusky даёт следующий прогноз: переменная облачность на оба выходных дня и температурные показатели от +1°С до +9°С. Без дождя или снега.