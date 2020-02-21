Ароматний бунт: У Кременчуці страйкують асенізатори

Сегодня, 14:02 Просмотров: 1 374 Комментариев: 11

Підприємці зупинилися на СП-17 (станції перекачування стічних вод), де зливають нечистоти, і вимагають від влади дати їм можливість працювати

Сьогодні, 25 лютого, приватні асенізатори зупинили роботу: поставили машин біля на СП-17 та тимчасово припинили обслуговувати виклики.

«Митинг Асенизаторов! Как скоро город утонет в фекалиях? Дякуємо можновладцям Кременчука!» - написала про протест депутат Оксана Піддубна та виклала відео на своїй сторінці у Фейсбуку.

Асенізатори стурбовані невизначеністю: вони не знають, чи матимуть роботу далі. Заявляють, що міська влада з ними не спілкується і не намагається пояснити, які перспективи їх чекають.









Нагадаємо, у мерії провели конкурс на вивезення твердих (лот 1) та рідких відходів (лот 2). Конкурсний комітет визначив переможцем по обох лотах єдиного учасника – КАТП 1628. Це означало, що робота приватних підприємців залишиться «поза законом».





На засіданні виконкому мали затвердити переможця конкурсу, але асенізатори приїхали протестувати під мерію – і на засіданні затвердили результати конкурсу лише по лоту на тверді відходи.





Міська влада взяла паузу на два тижні, проте наразі підприємці кажуть, що їх не зібрали і не запропонували варіант того, на яких умовах вони зможуть працювати далі.









Спробу доручити всі послуги КАТП 1628 підприємці називають «рейдерським захопленням» і підкреслюють, що про конкурс нічого не знали.





- Ми робимо дуже велику справу для міської ради, міська рада нам повинна руки та ноги цілувать! У них голова не болить, де взяти ці машини», - зазначив один із учасників зібрання.





Асенізатори вважають, що монополізація ринку неминуче призведе до збільшення вдвічі ціни на послуги для кременчужан (це, в основному, приватний сектор та підприємці): до 800-1000 гривень за виклик машини. Про таку перспективу заявили одразу декілька підприємців (зараз ціна 380-400 грн).









Працювати «під КАТП» - тобто укладати угоди з комунальним підприємством – вони категорично не хочуть. Але згодні створити свій кооператив – аби лише влада дала їм працювати самостійно та обслуговувати клієнтів.





Оксана Піддубна зазначила, що в інших містах влада пішла іншим шляхом: конкурс проводили, але розбили по дрібних лотах – по районах. Таким чином, взяти участь у ньому змогли приватні підприємці та виграти. Вона каже, що пропонувала внести зміни до конкурсної документації – та конкурсна комісія на чолі з віце-мером Володимиром Пелипенком її пропозицій не почула.