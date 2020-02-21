Топ новость, Кременчуг

Ароматний бунт: У Кременчуці страйкують асенізатори

Сегодня, 14:02 Просмотров: 1 374 Комментариев: 11

 

Підприємці зупинилися на СП-17 (станції перекачування стічних вод), де зливають нечистоти, і вимагають від влади дати їм можливість працювати

Сьогодні, 25 лютого, приватні асенізатори зупинили роботу: поставили машин біля на СП-17 та тимчасово припинили обслуговувати виклики.

«Митинг Асенизаторов! Как скоро город утонет в фекалиях? Дякуємо можновладцям Кременчука!» - написала про протест депутат Оксана Піддубна та виклала відео на своїй сторінці у Фейсбуку.

 

Асенізатори стурбовані невизначеністю: вони не знають, чи матимуть роботу далі. Заявляють, що міська влада з ними не спілкується і не намагається пояснити, які перспективи їх чекають.


Приватні асенізатори у Кременчуці лишилися «поза законом»: чистити вигрібні ями має лише КАТП 1628


  


Нагадаємо, у мерії провели конкурс на вивезення твердих (лот 1) та рідких відходів (лот 2). Конкурсний комітет визначив переможцем по обох лотах єдиного учасника – КАТП 1628. Це означало, що робота приватних підприємців залишиться «поза законом».


На засіданні виконкому мали затвердити переможця конкурсу, але асенізатори приїхали протестувати під мерію – і на засіданні затвердили результати конкурсу лише по лоту на тверді відходи.


Ароматный протест: под мэрией Кременчуга собрались на митинг ассенизаторы


Міська влада взяла паузу на два тижні, проте наразі підприємці кажуть, що їх не зібрали і не запропонували варіант того, на яких умовах вони зможуть працювати далі.



Спробу доручити всі послуги КАТП 1628 підприємці називають «рейдерським захопленням» і підкреслюють, що про конкурс нічого не знали.


- Ми робимо дуже велику справу для міської ради, міська рада нам повинна руки та ноги цілувать! У них голова не болить, де взяти ці машини», - зазначив один із учасників зібрання.


Асенізатори вважають, що монополізація ринку неминуче призведе до збільшення вдвічі ціни на послуги для кременчужан (це, в основному, приватний сектор та підприємці): до 800-1000 гривень за виклик машини. Про таку перспективу заявили одразу декілька підприємців (зараз ціна 380-400 грн). 



Працювати «під КАТП» - тобто укладати угоди з комунальним підприємством – вони категорично не хочуть. Але згодні створити свій кооператив – аби лише влада дала їм працювати самостійно та обслуговувати клієнтів.


Оксана Піддубна зазначила, що в інших містах влада пішла іншим шляхом: конкурс проводили, але розбили по дрібних лотах – по районах. Таким чином, взяти участь у ньому змогли приватні підприємці та виграти. Вона каже, що пропонувала внести зміни до конкурсної документації – та конкурсна комісія на чолі з віце-мером Володимиром Пелипенком її пропозицій не почула.

6
Автор: Татьяна Донченко Источник фото: скрин, відео - Фейсбук
Теги: асенізатори протест КАТП 1628 страйк

Комментарии: 11

4 067
почемучка:
Сегодня, 14:40

Мужик молодець, на ньому вся організація тримається


+5
287
Кавоман:
Сегодня, 14:58

"Ми робимо дуже велику справу для міської ради, міська рада нам повинна руки та ноги цілувать!"

Он воно чьо, Міхалич!


-9
720
Angel737:
Сегодня, 15:21

Ароматний бунт.

Поддерживаю.

Городская власть, должна по этому вопросу, к людям повернуться лицом, а не спиной!!!


+11
614
ulyanov:
Сегодня, 15:26

Закон не зобовязував проводити конкурс таким чином, щоби залишився виключно один виконавець послуг. В умовах конкурсу орган місцевого самоврядування міг прописати як умову щодо визначення переможцями кількох субєктів, так і поділити територію міста на кілька зон, в кожній з яких визначити відповідних переможців.

 

Одним словом, асенізатори мають право звернутись до АМКУ або до суду. Шанси виграти відповідну справу були би значно більшими, якби вони подавались на конкурс, але і так є не примарними)

 

Я би радив виконавчому комітету з приводу рідких побутових відходів провести повторний конкурс з урахуванням того, що монолізація - це не зовсім правильно, навіть якщо монополістом є комунальне підприємство


+3
4 067
почемучка:
Сегодня, 15:29

Дивно шо Закон діє від травня, а спохватились лише зараз.

 

Але незнання закону не звільняє від відповідальності

 

Проводиться не тендер, а конкурс, тому правильно сказали шо до тендера ви не маєте ніякого відношення

 

Є розяснення до цих нововведених законів, де пишуть що має бути договір між замовником і виконавцем, визначений виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 із змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 318 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

 

І тепер цифри - припустим шо около 80 грн викачати за куб -12,5 вартість злить куб = 67,5 за куб в кармані. 500 кубов за добу = 33750 грн. За рік більше 12 лямів. І тепер питання - скільки з 12 лямів заплачено податку? Вони ж податки платять? Вони взагалі ФОПи? 1, 2, чи не дай Боже (самі совісні) 3 групи?


+1
807
Татьяна Донченко:
Сегодня, 15:32

Цитата: ulyanov

Закон не зобовязував проводити конкурс таким чином, щоби залишився виключно один виконавець послуг. В умовах конкурсу орган місцевого самоврядування міг прописати як умову щодо визначення переможцями кількох субєктів, так і поділити територію міста на кілька зон, в кожній з яких визначити відповідних переможців.

 

Одним словом, асенізатори мають право звернутись до АМКУ або до суду. Шанси виграти відповідну справу були би значно більшими, якби вони подавались на конкурс, але і так є не примарними)

 

Я би радив виконавчому комітету з приводу рідких побутових відходів провести повторний конкурс з урахуванням того, що монолізація - це не зовсім правильно, навіть якщо монополістом є комунальне підприємство

 

Отут я вас підтримую двома руками. Бунт асенізаторів дуже небезпечний


+5
614
ulyanov:
Сегодня, 15:48

Цитата: Татьяна Донченко
Бунт асенізаторів дуже небезпечний

Бунт - це завжди справа не конструктивна, але і лякати бунтом не треба - ми зможемо забезпечити місто відповідними послугами і без приватних осіб.  Проте, часи такі, що навіть асенізатори мають хоч інколи перейматись юридичним боком свого бізнесу.

 

Ну, і виконкому треба бути трошки ближче до потреб людей, які його сформували та доручили турбуватись про себе.

 

А пані Піддубній, якщо вже взялась за "захист" прав, слід не відосики "піліть" про себе, а розбирась в питанні. До подоржчання послуг призведе не конкурс, необхідність якого встановлена законом, а встановлений та погоджений тариф


-1
807
Татьяна Донченко:
Сегодня, 16:10

Цитата: ulyanov

Цитата: Татьяна Донченко
Бунт асенізаторів дуже небезпечний

 ми зможемо забезпечити місто відповідними послугами і без приватних осіб

 

Я думала, це не ваша сфера... але хай буде, я не проти


+3
48
vovan:
Сегодня, 16:27

Татьяна Донченко и когда же Вы опубликуете на страницах телеграфа телефоны по которы можна жаловатся осливах нечистот этими ассанизаторщиками в неустановленных местах.


+2
614
ulyanov:
Сегодня, 16:33

Цитата: Татьяна Донченко
це не ваша сфера.

розширяємо спектр послуг bowtie


-1
1 527
mangust-1:
Сегодня, 16:44

Це питання потрібно розглядати не тільки хто буде вивозити відходи,а і як.Приватному зателефонував і на протязі години питання вирішене.А з КАТП потрібно заключити договір,оформити замовлення і як мінімум півдня чекати.Причому,заробити на вас бажає і КАТП,і водій,який приїхав,бо йому платять копійки.Це по-перше.

По-друге,приватник якщо і насвиняче у вас коло двору,то прибере,бо ви його більше не замовите.А КАТП насвиняче і поїде,бо йому пофіг.

А якщо вас залишать без вибору-то робіть висновки самі.

Цитата: Татьяна Донченко
Я думала, це не ваша сфера... але хай буде, я не проти
+100!


0
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