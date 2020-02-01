Кто хочет сегодня на концерт Евгения Хмары? Раздаём пригласительные

Сегодня, 13:36 Просмотров: 766

«Кременчугский ТелеграфЪ» разыгрывает билеты на концерт инструментальной музыки композитора Евгения Хмары, который состоится сегодня, 25 февраля, в Городском дворце культуры.

Вы можете абсолютно бесплатно получить билеты на концерт. Для этого необходимо быть подписанными на нашу страницу в Instagram и написать в комментарии к этому посту, почему вы хотите послушать в живую исполнение Евгения Хмары.

Розыгрыш билетов проведём сегодня, 25 февраля, в 16.30 через сервис Giveawation.com. Будет 2 победителя, каждый из которых получит по 2 пригласительных на концерт (их нужно обменять в кассе до начала концерта (19.00)).

Победители могут забрать пригласительные в редакции (ул. Шевченко, 55) до начала концерта.