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У Кременчуці після жахливої аварії людину затисло всередині машини: є загиблий (додано)

Вчера, 19:01 Просмотров: 4 886 Комментариев: 3

 

Вдарилися вантажівка та легковик

Сьогодні, 15 лютого, на перехресті вулиць Гайдамацької та Академіка Герасимовича сталася жахлива аварія, унаслідок якої загинула людина.


 

Як повідомила пресслужба Кременчуцького відділу поліції, вдарилися авто Opel та вантажівка DAF. Удар був настільки сильним, що легковик зім'яло вщент, а людину затисло всередині машини. Потерпілий не вижив.


На місце події прибули медики та слідчо-оперативна група ГУ Національної поліції, яка встановлюватиме обставини трагічної ДТП.


Додано:


За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, рятувальники за допомогою гідравлічного акумуляторного розтискача звільнили з понівеченої автівки двох пасажирів. Одного (за попередніми даними, жінку) передали працівникам екстреної медичної допомоги, другий відповідно загинув на місці.


 

Стало відомо, що в авто Opel на момент аварії знаходився 25-річний водій, який не постраждав, а також двоє пасажирів: 20-річний хлопець загинув, а 23-річну дівчину відвезли до лікарні у тяжкому стані.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: Кременчуцький відділ поліції, ДСНС
Теги: смертельное ДТП грузовик автомобиль погиб медики полиция

Комментарии: 3

78
southward:
Вчера, 19:50

вулиця Академіка Герасимовича, яка котлова? 


+3
1 476
Marshall:
Вчера, 21:18

здаётся мне у Опеля далеко не 50км/ч было...
ПДД писаны кровью...


+3
948
hunter:
Вчера, 21:28

Цитата: Marshall

здаётся мне у Опеля далеко не 50км/ч было...
ПДД писаны кровью...

Да там и фура на встречке стоит,толи был обгон или уходил от Опеля.


+2
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