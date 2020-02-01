«Кременчук» зміг відігратися з 0:3, але поступився «Донбасу»

Вчера, 19:16 Просмотров: 456



































































































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 15 лютого, у Кременчуці відбувся центральний поєдинок де хокейний клуб «Кременчук» прийняв «Донбасом». За інформацією УХЛ, до цієї зустрічі між клубами був паритет в очних поєдинках.



Матч команди розпочали абсолютно на рівних, відразу обмінявшись поруч небезпечних атак. Однак, правом першими відкрити рахунок в матчі скористалися донеччани, прошив В'ячеслава Новицького зусиллями Микити Колесніковса. Далі «Донбасу» вдалося нав'язати противнику свою гру і ще двічі відзначитися в кременчуцьких воротах, заволодівши більш ніж комфортною перевагою - спочатку ще раз відзначився Колесніковс, а третю шайбу закинув Севастян Карпенко. «Містяни» за ті 5 хвилин періоду насіли на ворота Трифонова, але скористатися своїм моментами вони так і не зуміли.





Свій камбек господарі майданчика почали після ще однієї пропущеної шайби від Віталія Ляльки. Пропустивши четвертий гол, Александров, пузатий і Григорян повернули «Кременчук» в гру, скоротивши відставання від донеччан до мінімуму.





У третьому періоді перші 10 хвилин команди провели в гострій боротьбі, не уступаючи ні на одному сантиметрі майданчика. Навіть команди обмінялися закинутими шайбами: на гол Віталія Карамнова результативно відповів Давид Григорян, встановивши рахунок 4:5 на табло. Попри всі атаки «Кременчука», але зрівняти рахунок у них так і не вийшло, що означає мінімальну перемогу «Донбасу».