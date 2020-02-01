«Кремінь» розгромив вдома молодіжку «Ворскли»

Вчера, 18:53 Просмотров: 451

Сьогодні, 15 лютого, футболісти «Кременя» розпочали другий збір. Підопічні Сергія Свистуна на своєму полі прийняли «Ворсклу» U-19 й перемогли полтавців з рахунком 3:1.





На початку гри кременчужани вийшли вперед, гравець на перегляді на 4 хвилині відправив м'яч у ворота. А вже за 15 хвилин «Кремінь» забиває дивовижний гол: пішла передача у лівий фланг й наш гравець зміг наздогнати м’яч та від самої лицьової лінії прострелив у ворота – 2:0.





За кілька хвилин «ворскляни» створили перший небезпечний момент біля воріт господарів, який завершився голом – 2:1. Під завершення першого тайму один з гравців «Кременя» отримав травму, тому «синьо-білі» догравали у меншості. Вже у десятьох футболісти «Кременя» забивають третій гол у ворота полтавців – 3:1.





У другому таймі на поле вийшли: Андрій Олійник, Іван Куць та Іван Янаков, який понад рік не грав за «Кремінь» через травму. Друга половина гри запам’яталася боротьбою у центрі поля та сейвом нашого голкіпера, а ось рахунок на або так і завершився – 3:1.





Після гри головний тренер «Кременя» Сергій Свистун зазначив, що продовжують переглядати гравців: - Розпочали другий збір підготовки до чемпіонату в якому передбачено 5 ігор. Така щільність ігор пов’язана з тим, що у нас багато гравців на перегляді. Ми повинні за цей період переглянути гравців в дії.





Наступний матч «Кремінь» зіграє у понеділок 17 лютого проти «Олександрії» U-19.





Розклад усіх ігор у другому зборі: