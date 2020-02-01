У Полтаві чоловік поранив ножем співмешканку, вона втекла та переховувалася у магазині

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13 лютого у Полтаві чоловік поранив ножем співмешканку, жінка втекла та переховувалася у магазині. Інформацію про це оприлюднила пресслужба патрульної поліції Полтавської області.





Коли охоронці порядку отримали повідомлення про вчинення домашнього насильства по вулиці Вільямса та приїхали на місце події, побачили налякану потерпілу. Вона повідомила, що її колишній співмешканець в ході сварки наніс їй ножові поранення кухонним ножем в область обличчя та живота.





Жінка встигла вибігти з помешкання та сховалась у найближчому магазині. Інспектори, перевіряючи прилеглу територію, знайшли чоловіка, котрий підпадав під опис. У ньому жінка впізнала свого кривдника.





Під час перевірки охоронці порядку виявили у 46-річного чоловіка ніж. Слідчо-оперативна група з'ясовуватиме усі обставини справи.