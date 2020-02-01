Кременчуг

Біля Кременчуцької ГЕС побачили пелікана

Сегодня, 16:16 Просмотров: 679 Комментариев: 1

 

Птах спікійно плавав у Дніпрі

14 лютого у сусідньому Світловодську побачили пелікана. Птах спокійно відпочивав на хвилях Дніпра, біля Кременчуцької ГЕС.


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Автор: Альона Душенко Источник видео: Олег Стеценко
Теги: Светловодск Світловодськ птица Днепр

Комментарии: 1

505
LYuSIYa:
Сегодня, 17:26

А рибалкам закон не писаний, що біля ГЕС рибалити не можна, тим більше з човнів?


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