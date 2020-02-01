Кременчуг Біля Кременчуцької ГЕС побачили пелікана Сегодня, 16:16 Просмотров: 679 Комментариев: 1 Птах спікійно плавав у Дніпрі 14 лютого у сусідньому Світловодську побачили пелікана. Птах спокійно відпочивав на хвилях Дніпра, біля Кременчуцької ГЕС.

4 Автор: Альона Душенко Источник видео: Олег Стеценко

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