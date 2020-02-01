У кременчуцьких школах продовжили карантин

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У кременчуцьких школах та закладах позашкільної освіти продовжили карантин ще на тиждень, до 21 лютого. Таке рішення прийняли сьогодні, 13 лютого, під час засідання надзвичайної протиепідемічної комісії.





За словами лікаря-епідеміолога Лариси Коровіної, станом на 12 лютого у Кременчуці захворіло 1 125 чоловік (з них 738 дітей, 294 — школярів), і показник захворюваності не досягає епідемічного порогу та нижчий на 27% у порівнянні з минулим тижнем.





Згідно статистиці, рівень захворюваності серед дитячого населення також знизився, а отже, мету, заради якої вводився карантин з 5 по 14 лютого, досягнуто. Разом з тим, протягом останнього тижня зареєстрували 16 випадків грипу (14 — типу А, два — типу В), усі у дітей. Загалом з початку епідсезону у Кременчуці виявили 103 випадки захворюваності на грип.





Наразі 89 кременчужан, у тому числі і дітей, лежать у стаціонарах міських лікарень з пневмонією — це ускладнення від ГРВІ та грипу.





Члени протиепідемічної комісії ухвалили рішення ще на тиждень продовжити карантин у Кременчуці, аби мінімізувати випадки зараження грипом та ГРВІ серед дітей.





На сьогоднішній день не зафіксували жодного випадку хвороби серед вакцинованованого населення, а тому щеплення — це ефективний метод профілактики.