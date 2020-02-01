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На Полтавщину приїхав прем’єр-міністр Олексій Гончарук

Сегодня, 11:11 Просмотров: 953 Комментариев: 1

 

Голова уряду знайомиться з видобутком газу

13 лютого на Полтавщину з робочим візитом приїхав прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Голова уряду знайомиться з видобутком газу на Опішнянському нафтогазоконденсатному родовищі підприємства «Укргазвидобування» (100% дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України»).

 

Олексій Гончарук заявив, що «уряд працює над збільшенням власного видобутку газу, щоб українці платили менше за опалення. Україна ефективніше розпоряджатиметься надрами. Без «смотрящіх» і груп впливу». 

 

– Полтавська область – один із головних нафтогазовидобувних регіонів України. Понад 40% українського газу та кожна п’ята тонна нафти та конденсату надходить з Полтавщини. Але цього мало, – вважає прем’єр-міністр.


Нарада у Полтаві за участю Олексія Гончарука стосовно питань розвитку Полтавської області.



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Автор: Стас Константинов Источник фото: facebook.com/PMHoncharuk/
Теги: Олексій Гончарук Укргазвидобування Опішне

Комментарии: 1

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zzzzzz:
Сегодня, 11:41

Ооо щас газ заколосится и начнется єкономическоє зростання на 899 процентів!


-3
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