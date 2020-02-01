На Полтавщину приїхав прем’єр-міністр Олексій Гончарук

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13 лютого на Полтавщину з робочим візитом приїхав прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Голова уряду знайомиться з видобутком газу на Опішнянському нафтогазоконденсатному родовищі підприємства «Укргазвидобування» (100% дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України»).

Олексій Гончарук заявив, що «уряд працює над збільшенням власного видобутку газу, щоб українці платили менше за опалення. Україна ефективніше розпоряджатиметься надрами. Без «смотрящіх» і груп впливу».

– Полтавська область – один із головних нафтогазовидобувних регіонів України. Понад 40% українського газу та кожна п’ята тонна нафти та конденсату надходить з Полтавщини. Але цього мало, – вважає прем’єр-міністр.





Нарада у Полтаві за участю Олексія Гончарука стосовно питань розвитку Полтавської області.







