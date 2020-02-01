На Полтавщину приїхав прем’єр-міністр Олексій Гончарук

13 лютого на Полтавщину з робочим візитом приїхав прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Голова уряду знайомиться з видобутком газу на Опішнянському нафтогазоконденсатному родовищі підприємства «Укргазвидобування» (100% дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України»).
Олексій Гончарук заявив, що «уряд працює над збільшенням власного видобутку газу, щоб українці платили менше за опалення. Україна ефективніше розпоряджатиметься надрами. Без «смотрящіх» і груп впливу».
Нарада у Полтаві за участю Олексія Гончарука стосовно питань розвитку Полтавської області.