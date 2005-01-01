Происшествия, Полтавщина

У Полтаві двоє молодиків пограбували студента

Сегодня, 12:31 Просмотров: 193

Зловмисників затримали

 

Поліція розпочала досудове розслідування через пограбування 19-річного студента Полтави. Про це повідомляють на сайті ГУ Нацполіції в Полтавській області сьогодні, 13 лютого.


Хлопця пограбували у мікрорайоні Левада 25-річний та 24-річний чоловіки. Вони погрожували юнакові насильством, забрали гроші і мобільний телефон. У підозрюваних вилучили речі, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.


Відомості про подію внесли за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з погрозою застосування насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого або вчинений за попередньою змовою групою осіб.


Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: грабеж Полтава студент
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх