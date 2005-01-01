У Полтаві двоє молодиків пограбували студента

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Поліція розпочала досудове розслідування через пограбування 19-річного студента Полтави. Про це повідомляють на сайті ГУ Нацполіції в Полтавській області сьогодні, 13 лютого.





Хлопця пограбували у мікрорайоні Левада 25-річний та 24-річний чоловіки. Вони погрожували юнакові насильством, забрали гроші і мобільний телефон. У підозрюваних вилучили речі, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.





Відомості про подію внесли за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з погрозою застосування насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого або вчинений за попередньою змовою групою осіб.





Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.