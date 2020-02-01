Держстат виключив Кременчук зі списку міст, за цінами в яких рахуватиме інфляцію

Сегодня, 13:03 Просмотров: 889 Комментариев: 1

Тепер на Полтавщині за змінами тарифів, цін на продукти та послуги братиметься до уваги лише Полтава

У 2020 році Державна служба статистики, яка щомісячно обраховує індекс інфляції (знецінення гривні), не братиме до уваги зміни тарифів, цін на продукти та послуги у Кременчуці. Відповідні зміни до методики розрахунків індексів споживчих цін затверджені Наказом Держстату №401 від 17 грудня 2019 року, який вступив у дію 2 січня цього року.

До цього на Полтавщині Державна служба статистики слідкувала за рівнем цін у Полтаві, Кременчуці, Лубнах та Миргороді.





Після нововведення Кременчук, Лубни та Миргород прибрали, залишивши лише Полтаву.





Аналогічна ситуація й по іншим областях (окрім Київської, Дніпропетровської, Донецької. Луганської та Закарпатської) – обрахунки йдуть тепер лише по обласних центрах, незважаючи на те, що відбувається в районах.