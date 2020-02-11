«Кремінь» в режимі non stop проведе другий збір

Вже завтра, 14 лютого, «Кремінь» виходить з коротких вихідних й приступає до другого збору підготовки до чемпіонату. Всі контрольні матчі підопічні Сергія Свистуна зіграють вдома на стадіоні «Кремінь-Арена».
Нагадаємо, що за перший збір «Кремінь» зіграв два контрольні матчі: розписав мирову з «Полтавою» (1:1) та поступився «Олімпії» Савинці (0:1). За цей час команду покинув головний тренер Володимир Прокопіненко та ще ряд гравців. Тепер команда готується до старту чемпіонату під керівництвом Сергія Свистуна, який втретє в історії відродження клубу «Кремінь» очолюватиме команду.