«Кремінь» в режимі non stop проведе другий збір

Сегодня, 13:32 Просмотров: 346

Вже завтра, 14 лютого, «Кремінь» виходить з коротких вихідних й приступає до другого збору підготовки до чемпіонату. Всі контрольні матчі підопічні Сергія Свистуна зіграють вдома на стадіоні «Кремінь-Арена».

15.02 14.30 «Кремінь» - «Ворскла» U-19

17.02 13.00 «Кремінь» - «Олександрія» U-19

19.02 13.00 «Кремінь» - «Гірник» Кривий Ріг

21.02 12.00 «Кремінь» - СК «Полтава»

24.02 12.00 «Кремінь» - «Олімпія» Савинці

Нагадаємо, що за перший збір «Кремінь» зіграв два контрольні матчі: розписав мирову з «Полтавою» (1:1) та поступився «Олімпії» Савинці (0:1). За цей час команду покинув головний тренер Володимир Прокопіненко та ще ряд гравців. Тепер команда готується до старту чемпіонату під керівництвом Сергія Свистуна, який втретє в історії відродження клубу «Кремінь» очолюватиме команду.