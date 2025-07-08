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Спорт, Кременчук

Тенісист родом з Кременчука Віталій Сачко у червні переграв суперника із чільної двадцятки світового рейтингу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 133

 Українець здолав Якуба Меншика у трисетовому матчі на турнірі в Простейові

На турнірі в чеському Простейові кременчужанин Віталій Сачко здобув одну з найгучніших перемог у кар’єрі. Він переграв 19-річного Якуба Меншика — тенісиста, який посідав 19-те місце у світовому рейтингу АТР та був першим у реєстрі тенісистів у рідній Чехії.

Віталій Сачко вже досить довгий час є лідером чоловічого тенісу в Україні. Він на першій сходинці вітчизняного рейтингу.

Нині ж Меншик у світовій класифікації розташувався на 17-й позиції. Цього року один з найбільш перспективних молодих чеських майстрів великої ракетки домігся гучного успіху, вигравши турнір у Маямі, де переграв у фіналі знаменитого серба Новака Джоковича. Це сталося напередодні турніру у Простейові.

Меншик та Сачко добре знають один одного, добре вивчили манеру гри, адже впродовж 1,5 року разом тренувалися у Простейові. Як ми вже сказали, це місто — рідне для Якуба, він тут народився. Але практично рідним воно стало і для Сачка, кременчужанина за місцем народження. Адже саме Простейов батько Віталія Дмитро Сачко обрав свого часу місцем опанування тенісної майстерності для сина, переїхавши сюди з Кременчука.

Меншик та Сачко не тільки тренувалися спільно, але й досить часто проводили спаринги. І червнева перемога над чехом для Віталія була не першою. Однак — найзнаменнішою, виходячи з нинішнього статусу у світовому тенісі Меншика.

Дмитро Сачко вдалу гру Віталія проти суперника у Простейові пояснює насамперед складником ментальності. Українець вийшов на корт саме ментально розслабленим, очевидно у нього переважали думки — суперник серйозний, у нього високий рейтинг, і навряд чи щось йому «світить». І ось ця розслабленість, що дозволяла грати розкуто, допомогла Віталію.

Сачко розпочав несподівано для Якуба дуже потужно. На суперника ніби з усією силою навалилася сильна гроза. Перші чотири гейми у присутності та за підтримки своїх глядачів Меншик програє — 4:0 попереду Сачко. Далі чех трішки ніби прийшов до тями. Однак, перший сет впевнено бере Віталій — 6:4.

Народжується у Простейові сенсація. Однак чех все ж береться за справу. Другий сет він виграє дуже впевнено — 6:1. Отже, вирішальний третій сет. Віталій спочатку не може віднайти свою гру, програє 1:3, а потім і 3:5. Тобто, Меншик стояв за крок до виграшу матчу, а Сачко — до програшу. Однак, саме в цей момент Віталій вишукав у собі резерви повернутися до того, що спостерігалося у першому сеті. Українець заграв знову ментально розслаблено, але, звісно, з максимальною концентрацією. Віталій феєрично виграє останні чотири гейми ійздобуває справді сенсаційну звитягу над Меншиком — 6:4, 1:6, 7:5.

У своїй кар’єрі професійного тенісиста Віталій Сачко, якому 14 липня цього року виповниться 28 років, має не одну помітну перемогу в одиночному розряді. Зокрема, і над тенісистами з першої сотні. Зокрема, можна згадати виграш на одному з челенджерів у знаменитого іспанця Фернандо Вердаско. Однак перемога над Якубом Меншиком з першої двадцятки справді стоїть осібно, є на сьогодні найзначимішою.
Цьогорічний сезон для українця складається набагато вдаліше за попередній. Минулий сезон не вдався, оскільки Віталію довелося заліковувати травму, яку він отримав. Скачко переїхав до Братислави, де дуже наполегливо працював, та і нині працює з фітнес-тренером. Однозначно і це, і впертість та характер спортсмена принесли свої позитивні результати. Крім перемоги над Меншиком, Віталій Скачко вже записав до свого активу у 2025-му дві перемоги на челенджерах у парному розряді. Цього він досяг у Бахрейні у парі із казахом Бейбітом Жукаєвим та у Франції у партнерстві з Олегом Молчановим.

Та й в одиночному розряді цього року Віталій вже грав два фінали в челенджерах та один півфінал.

…Один з найкращих українських тенісистів серед чоловіків кременчужанин Віталій Скачко має намір і далі покращувати свої результати на міжнародних кортах, де він з успіхом презентує не тільки загалом Україну, але й наше наддніпрянське місто. Найближчим часом плануються його виступи на челенджерах у Трієсті та у Сан-Марино.

ПО ТЕМІ:

Кременчуцький тенісист Сачко вперше увійшов до топ-200 світового рейтингу

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Автор: Анатолій Гаркуша Джерело фото: зі сторінок у соцмережах Віталія Сачка
Теги: Віталій Сачко теніс
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