На Полтавщині державі повернуть понад 160 гектарів лісу

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 116

Державі повернуть 163 га лісу вартістю майже 1,5 млн гривень у Миргородському районі Полтавщини. Відповідне рішення ухвалив Господарський суд області за позовом Полтавської обласної прокуратури, повідомили у самій прокуратурі.

Прокурори вимагали розірвання договорів оренди з приватним товариством, яке користувалося двома лісовими ділянками. У суді довели, що орендар не виконував умов: не сплачував орендну плату та не забезпечував належного догляду за лісом. Крім того, сторонні особи неконтрольовано вирубували дерева.

Позов прокуратура подала ще в лютому цього року. Суд визнав його обґрунтованим і задовольнив у повному обсязі.

Нагадаємо, раніше Решетилівській громаді повернули понад 600 гектарів лісу.