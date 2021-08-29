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Спорт, Полтавщина

У селі Терешків відбувся забіг на честь воїнів, які віддали життя за Батьківщину

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 317

 

У заході взяли участь члени родин загиблих бійців, ветерани, волонтери, військові та поліцейські

28 серпня в селі Терешки Полтавського району відбувся Всеукраїнський патріотичний забіг із легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». 

Пресслужба Полтавської ОДА повідомляє, що у заході взяли участь члени родин загиблих бійців, ветерани, волонтери, військові, поліцейські, представники 42 територіальних громад області, а також облдержадміністрації та обласної ради. Загалом долучилися 60 команд, понад 350 людей.

Захід розпочався з покладання квітів до «Стели пам’яті» на території Музею важкої бомбардувальної авіації – філії Національного військово-історичного музею України. Перед початком забігу виконали Державний Гімн і хвилиною мочання вшанували пам’ять загиблих воїнів. У небі над Терешками пролетів вертоліт 18-ї окремої бригади армійської авіації.

Двокілометровий маршрут учасники забігу долали у терешківському лісі. Паралельно з забігом відбулися футбольний матч за кубок Героя України Андрія Конопльова, змагання зі скандинавської ходьби й матч із бочче.

Кубок Героя України Андрія Конопльова здобула футбольна команда Полтавського гарнізону, яка обіграла команду Пирятинської територіальної громади. Переможці отримали нагороду з рук дружини полеглого героя та їхнього сина.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: забіг загиблі воїни
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