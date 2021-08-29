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Кременчук

Вранці 29 серпня без води залишилися мешканці центру міста та Крюкова

Сьогодні, 09:35 Переглядів: 617

 

В обох випадках причиною стали аварії на водопроводній мережі

КП «Кременчукводоканал» повідомляє, що 29 серпня в Кременчуці сталося два прориви мережі холодного водопостачання:

  • з 9.00 підприємство працює над ліквідацією аварії у пров. Садківський, 32. Відсутнє холодне водопостачання по пров. Садківському, а також в с. Садки ( вул. Перекопська, Підгірна, Нерудна, Франка);
  • о 7.58 прорвало трубу на вулиці Соборній, 10/7. У зв'язку з цим відсутнє холодне водопостачання у споживачів вул. Соборна, 4/23, 3, 5/9; ТРК «Європа»; магазин «Дипломат».
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: холодна вода аварія
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