Вранці 29 серпня без води залишилися мешканці центру міста та Крюкова
Сьогодні, 09:35
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В обох випадках причиною стали аварії на водопроводній мережі
КП «Кременчукводоканал» повідомляє, що 29 серпня в Кременчуці сталося два прориви мережі холодного водопостачання:
- з 9.00 підприємство працює над ліквідацією аварії у пров. Садківський, 32. Відсутнє холодне водопостачання по пров. Садківському, а також в с. Садки ( вул. Перекопська, Підгірна, Нерудна, Франка);
- о 7.58 прорвало трубу на вулиці Соборній, 10/7. У зв'язку з цим відсутнє холодне водопостачання у споживачів вул. Соборна, 4/23, 3, 5/9; ТРК «Європа»; магазин «Дипломат».