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Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Кременчуцький патронний завод працює на ринках НАТО

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 1 039

 

Продукція заводу викликала великий інтерес на міжнародній виставці IDEF-2021

Кременчуцький патронний завод «СТМ» (НВЦ «Спецтехномаш») успішно конкурує із західними виробниками на міжнародних ринках. Про це повідомила прес-служба заводу.

Кременчуцький патронний завод «СТМ» викликав інтерес на міжнародній виставці озброєння в ОАЕ

Директор «СТМ» Сергій Гончар відзначив, що зараз «Спецтехномаш» виготовляє обладнання із виробництва військових патронів для замовників із кількох країн НАТО. 

- Українське підприємство успішно працює на ринках різних країн світу, -  підкреслив Гончар.

За його словами, продукція заводу викликала великий інтерес на міжнародній виставці IDEF-2021, яка відбулась 17-20 серпня  в Стамбулі. Ця виставка озброєнь та військової техніки є однією з найбільших у світі. 

- Кременчуцький патронний завод  - єдиний в Україні. У нас працює понад 150 людей, є власне інженерно-конструкторське бюро. Ми використовуємо сучасні технології, розробляємо нове обладнання та вдосконалюємо існуючі зразки. У нас вже понад 200 партнерів по всій країні. Ми готові реалізувати оборонний проект і в Україні, - сказав Сергій Гончар.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: СТМ Кременчуцький завод «СТМ» Спецтехномаш Патронний завод
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