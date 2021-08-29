Кременчуцький патронний завод працює на ринках НАТО

Кременчуцький патронний завод «СТМ» (НВЦ «Спецтехномаш») успішно конкурує із західними виробниками на міжнародних ринках. Про це повідомила прес-служба заводу.
Директор «СТМ» Сергій Гончар відзначив, що зараз «Спецтехномаш» виготовляє обладнання із виробництва військових патронів для замовників із кількох країн НАТО.
За його словами, продукція заводу викликала великий інтерес на міжнародній виставці IDEF-2021, яка відбулась 17-20 серпня в Стамбулі. Ця виставка озброєнь та військової техніки є однією з найбільших у світі.