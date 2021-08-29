Кременчуцький патронний завод працює на ринках НАТО

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Кременчуцький патронний завод «СТМ» (НВЦ «Спецтехномаш») успішно конкурує із західними виробниками на міжнародних ринках. Про це повідомила прес-служба заводу.

Директор «СТМ» Сергій Гончар відзначив, що зараз «Спецтехномаш» виготовляє обладнання із виробництва військових патронів для замовників із кількох країн НАТО.

- Українське підприємство успішно працює на ринках різних країн світу, - підкреслив Гончар.

За його словами, продукція заводу викликала великий інтерес на міжнародній виставці IDEF-2021, яка відбулась 17-20 серпня в Стамбулі. Ця виставка озброєнь та військової техніки є однією з найбільших у світі.

- Кременчуцький патронний завод - єдиний в Україні. У нас працює понад 150 людей, є власне інженерно-конструкторське бюро. Ми використовуємо сучасні технології, розробляємо нове обладнання та вдосконалюємо існуючі зразки. У нас вже понад 200 партнерів по всій країні. Ми готові реалізувати оборонний проект і в Україні, - сказав Сергій Гончар.