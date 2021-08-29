На пляжах Кременчука купатися не радять: якість води знову погіршилася

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В останні дні літа якість води на кременчуцьких пляжах знову погіршилася. Кременчуцький відокремлений підрозділ державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» повідомляє, що за результатами дослідження від 6 серпня показники мікробіологічної забрудненості річкової води не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам:

р. Сухий Кагамлик, пляж в районі регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» – початок пляжу 6 200, кінець пляжу 5 000 (допустиме значення – 5 000);

р. Дніпро, Центральний пляж – індекс лактозо-позитивної кишкової палички на початку пляжу становить 21 000, у кінці пляжу 13 000 (допустиме значення – 10 000).

Індекс ЛКП свідчить про загальну бактеріологічну забрудненість водойми. Лактозо позитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково-кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей.

Санлікарі рекомендують обмежити купання на Центральному пляжі, а також закликають не користуватися іншими невстановленими місцями відпочинку, перш за все для купання.



