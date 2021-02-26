Кременчуцький патронний завод «СТМ» викликав інтерес на міжнародній виставці озброєння в ОАЕ

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 1 372

Продукція Кременчуцького патронного заводу «СТМ» («Спецтехномаш») викликала великий інтерес на міжнародній виставці озброєння IDEX-2021, яка пройшла 21-25 лютого 2021 року в Об’єднаних Арабських Еміратах. Ця виставка є однією з найпрестижніших у світі і відбувається раз на два роки

Про це повідомила прес-служба заводу.

Директор «СТМ» Сергій Гончар сказав, що на виставці було проведено десятки переговорів з потенційними замовниками з різних країн. І завод очікує нових закордонних контрактів.

«Наш завод – єдиний в Україні. Ми успішно конкуруємо на світовому ринку високотехнологічної продукції, виготовляємо обладнання для виробництва військових патронів для замовників з країн НАТО. Сподіваємось, що наші можливості викличуть інтерес і в Україні», - відзначив Гончар.

Він сказав, що найближчим часом завод «СТМ» почне виробництво гільз та куль, а згодом – повний цикл із виробництва патронів, в тому числі мисливського та спортивного призначення. Більша частина планується на експорт.

За словами директора підприємства, Кременчуцький завод «СТМ» є соціально відповідальним підприємством. «Зараз на заводі працевлаштовані майже 150 людей, у нас багато фахівців з унікальним досвідом. Але це лише перший етап – із запуском нових виробництв ми будемо збільшувати кількість працівників. Також плануємо підтримувати соціальні проекти», - наголосив керівник заводу.