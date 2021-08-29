За минулу добу на коронавірус захворіло 5 мешканців Кременчука

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 392

Четверо пацієнтів лікуються вдома, а одного довелося доправити до шпиталю

За добу 28 серпня в Кременчуці зареєстрували 5 нових випадків COVID-19, інформує пресслужба виконавчого комітету міста.

Захворіли одна 70-річна жінка та четверо чоловіків віком від 47 до 81 років.

Четверо пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а один лікується в інфекційному шпиталі.

По даним випадкам проводяться епідемічні розслідування, з'ясовується коло контактних осіб.

Всього в інфекційних шпиталях Кременчука лікується 14 пацієнтів.

За час пандемії в місті зареєстрували 9501 випадків хвороби, одужало 9177 кременчужан, а 275, нажаль, померло.