Без обмежень. Тур «Вільні люди»

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 213

«Вільні люди» це шостий студійний альбом у дискографії БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. На створення платівки їх надихнули українці. Під час концертів музикантам пощастило зустрітись з різними людьми та дізнатись про їх унікальні історії. У цих людей, не зважаючи на різномаїття, виявилось багато спільного - українського, душевного, волелюбного. Гурту знадобився цілий рік, аби почуте й пережите стало лірикою і музикою. Альбом “Вільні люди” - це пісні з Україною в серці, в яких кожен впізнає себе. Ця музика про нас, таких різних, але єдиних, про наші вчинки, життєві події та почуття, про нашу незламність і незалежність - характер нації, що витримав випробування часом. Альбом «Вільні люди» буде доступний на всіх музиних платформах.

Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – один з небагатьох українських гуртів, які збирають мільйонні перегляди на офіційному YouTube каналі. А сотні тисяч їх прихильників по всій країні та за її межами знають відповідь на питання «Чому так зорі запалали» і їм вже, ніяк без гурта БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, бо кожен їх виступ – має особливу магію. Це синергія, шаленої енергії музикантів та щирі емоції глядачів у залі, що захоплює надовго. У якості доповнення — атмосфера спецефектів, світло та надсучасний живий звук.

У 2019 році гурт дав 174 аншлагових концертів, що дає право БЕZ ОБМЕЖЕНЬ бути найбільш гастролюючим гуртом країни. Цей тур став легендарним. Шанувальники насолоджувались найбільшою за всю історію гурту музичною програмою у супроводі яскравого шоу. Фінальними концертами туру повинні були стати стадіонні концерти влітку 2020 року, але вони не відбулись через карантинні обмеження.

Попри все, гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ не збирається відмовлятись від своєї амбітної мрії - дати фінальний концерт на НСК Олімпійський, і планує її втілити наступного року у символічний для Вільних Людей день - День Незалежності України. Квитки на концерт вже є в продажу.

А перш ніж станеться наймасштабніша серед українських виконавців музична подія 2022 року, гурт порадує усіх Вільних Людей своїм туром у підтримку нового альбому та проведе 100 концертів по всій Україні. Шанувальників БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, як зажди, чекає абсолютна свобода емоцій і знайома щирість почуттів, романтичний та драйвовий рок для вільних українців. Найкраще в Україні технічне обладнання сцени та оновлене візуальне шоу. Серця фанів будуть палати вкотре.

Познайомтесь з новим етапом творчості гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Приходьте на концерт, щоб дати волю почуттям!