Окей, Google: що у 2021 році шукали мешканці Полтавщини

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 563 Коментарів: 1

Цього року мешканці Полтавщини найчастіше у Google питали про «Нафтогаз». За даними Google Trends, найпопулярнішими пошуковими запитами у 2021 році були також фільм «Гра в кальмара», чемпіонат Європи з футболу. музика 2021, локдаун в Україні та вакцинація.

Компанія «Google Україна» оприлюднила підсумковий рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів у 2021 році. Про це повідомляється в офіційному блозі «Google Україна».

Найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року в «Google Україна» став «Евро-2020». На другому місці – гучний серіал «Гра в кальмара». Крім того, до першої десятки ввійшли запити «Холостяк-2021», «Классрум», українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом Євробачення-2021.

У категорії «Персона» українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального та співачку МакSим. З людей, які покинули нас у 2021 році, найбільше запитів було про принца Філіпа, Володимира Меньшова та французького актора Жана-Поля Бельмондо.

У категорії «Фільми» у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel «Веном-2». Також у першій десятці продовження популярних фільмів за коміксами: «Загін самогубців – 2», «Ліга справедливості Зака ​​Снайдера»; анімації «Бос молокосос – 2» і «Душа», а також космічна фантастика «Дюна».

У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер «Гра в кальмара», а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк».

«Купівлею року» в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт. Крім того, українці цікавилися, де купити квиток на потяг, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.

У 2021 році користувачі традиційно ставили різні питання. У році, що минає, українці хотіли дізнатися, що таке симпл-димпл і клабхаус. Крім того, намагалися з'ясувати, як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за неї, а також як зареєструватися в «Дії» та оновити програму.

Повністю список найпопулярніших запитів 2021 року в Україні має такий вигляд (запити наведено мовою оригіналу в категоріях «найпопулярніші запити», «ТВ-шоу» та «питання»):

Найпопулярніші запити:

1. Евро-2020

2. Игра в кальмара

3. Холостяк-2021

4. Классрум

5. Украина Англия

6. Усик Джошуа

7. Евровидение-2021

8. Украина Швеция

9. Олимпиада-2021

10. Вступ-2021

Персона:

1. Олександр Усик

2. Олексій Навальний

3. МакSим

4. Сергій Стерненко

5. Адель Асанті

6. Алек Болдвін

7. Жан Беленюк

8. Джо Байден

9. Злата Огневич

10. Андрій Ярмоленко

Втрати:

1. Принц Філіп

2. Володимир Меньшов

3. Жан-Поль Бельмондо

4. Григорій Чапкіс

5. Антон Поляков

6. Олександр Шаляпін

7. Андрій М’ягков

8. Саїд Губденський

9. Петро Мамонов

10. Валерій Гаркалін

Фільми:

1. «Веном-2»

2. «Загін самогубців-2»

3. «Круелла»

4. «Гнів людський»

5. «Червоне повідомлення»

6. «Ліга справедливості Зака Снайдера»

7. «Після-3»

8. «Бос молокосос – 2»

9. «Дюна»

10. «Душа»

Серіали:

1. «Гра в кальмара»

2. «Джинні й Джорджія»

3. «Жуки», 2-й сезон

4. «Постукай в мої двері»

5. «Відпустка»

6. «Атака титанів»

7. «Важкі підлітки», 3-й сезон

8. «Бріджертони»

9. «Міліціонер з Рубльовки»

10. «Папік», 2-й сезон

ТВ-шоу:

1. «Холостяк-2021»

2. Євробачення-2021

3. «Холостячка-2»

4. «Пацанки», 6-й сезон

5. Игра на ТНТ

6. Оскар-2021

7. «Маска»

8. «Супербабуся»

9. «Звезды в Африке»

10. «Танці з зірками»

Купівлі:

1. Поп-іт

2. Квиток на поїзд

3. iPhone 13

4. Симпл-димпл

5. Перепуска на транспорт у Києві

6. Санки

7. Сертифікат про вакцинацію

8. PlayStation 5

9. Біткоїн

10. Вітамін D

Питання: «Що таке? / Что такое?»

1. АВОВА

2. Симпл-димпл

3. Формалин

4. Поп-ит

5. Локдаун

6. Митинг

7. Клабхаус

8. Игра в кальмара

9. Радужный поцелуй

10. Фриланс

Питання: «Як? / Как?»

1. Как умер Сквидвард?

2. Як вийти заміж?

3. Як змінити постачальника газу?

4. Как сыграла Украина?

5. Як отримати сертифікат про вакцинацію?

6. Как компактно собрать чемодан?

7. Как получить 1000 грн за вакцинацию?

8. Як оновити «Дію»?

9. Як зареєструватися в «Дії»?

10. Как похудеть за неделю?