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Куди кременчужанам писати листи Новорічному чарівнику: «Укрпошта» відкрила спеціальну резиденцію

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 321 Коментарів: 1

 

Резиденція прийматиме листи маленьких мрійників до 25 грудня

На Головпоштамті відбулося урочисте відкриття Новорічної поштової резиденції. Спеціальна святкова пошта прийматиме листи маленьких мрійників до 25 грудня включно. 

Кожна дитина, яка напише листа на адресу Новорічної поштової резиденції (01001, Київ-1, вул. Хрещатик, 22) та правильно зазначить свою адресу, отримає листівку від Новорічного чарівника. Авторів найбільш творчих, креативних та незвичайних листів чекатимуть подарунки від помічника Новорічного чарівника – модного маркетплейсу Kasta, який підготував понад 3 000 подарунків. Подарунки «Укрпошта» доставить спеціальним святковим поштомобілем. 
Також у межах відкриття Новорічної поштової резиденції відбулося спецпогашення святкової марки «З Різдвом Христовим!». Ця поштова мініатюра, автором якої став відомий український художник-графік Миколай Кочубей, стала квінтесенцією традиційної різдвяної тематики та українського народного мистецтва. Автор художньо переосмислив образи волхвів, які прийшли привітати новонароджене Боже дитя, Богоматір та Йосипа. На марці постають українські волхви зі знаковими дарами, які прийшли поклонитися маленькому Ісусу: Володимир Великий, який тримає Десятинну церкву, Богдан Хмельницький із Біблією в руках та Данило Галицький. Номінал марки «З Різдвом Христовим» – V, що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа до 50 г у межах України. Тираж –  150 000 примірників.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Новий рік Різдво пошта марки
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Коментарі: 1

3 936
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:02

О Санта Клаус, верни этот цирк назад в 95 квартал....навсегда.


2 1

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