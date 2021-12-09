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Рятувальники витягли пса із 2-метрової ями

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 515

 

Про те, що чотирилапий потрапив у біду, людей сповістив інший пес

8 грудня у Диканьці до ДСНС звернулася місцева жителька. Жінка розповіла, що гуляла зі своїм домашнім улюбленцем. Саме він і почув скавучання та потягнув свою господарку до ями, де жінка і помітила собаку, який не міг самостійно піднятися на поверхню.

Як повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій Полтавської області, рятувальники дістали пса із ями глибиною близько двох метрів. Собака не поранився. Після визволення він одразу попрямував додому.

Своєю чергою, надзвичайники звернулися до комунальної служби, аби ті прикрили небезпечну яму, щоб надалі ніхто не постраждав.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: рятувальники собака
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