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Кременчук, Освіта

Щоб не падали: у дитсадках та школах Кременчука мають знести півтори тисячі дерев

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 783 Коментарів: 3

 

Усі зелені насадження у закладах освіти обстежила комісія та склала акти

На території закладів освіти міста 1556 дерев підлягають видаленню, 1097 дерев – кронуванню. Такий висновок зробила комісія з обстеження зелених насаджень за участю фахівців КП «Благоустрій Кременчука». Дерева на територіях садочків, шкіл та позашкілля перевірили за розпорядженням міського голови після того, як дівчинку вбило дерево у дитсадку №19.

Щоб знести аварійні та старі дерева (які досягли вікової межі) департаменту освіти на 5 років потрібно 8,7 млн грн. Це в 6 разів перевищує обсяг, передбачений освіті, у міської Програми з видалення аварійних дерев. Тож у Програму запропонували зміни (збільшення фінансування), які мають затвердити на сесії Кременчуцької міськради 16 грудня. На профільній депутатській комісії ЖКГ 8 грудня обговорили ці зміни.

За інформацією віцемера з комунальних питань Івана Москалика, усього в закладах освіти 7489 дерев, тож потрібно передбачити гроші не лише для видалення та кронування, а й утримання зелених насаджень.

Також збільшать фінансування на видалення аварійних дерев у медичних закладах.

120 дерев хочуть прибрати з територій шкіл і дитсадків Кременчука
0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: дерева дитсадки школи
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Коментарі: 3

540
Чувааак:
Сьогодні, 11:05

тепер зрозуміло чому квиточки відмінили, вирішили за їх рахунок обзінанням зайнятись?

Дозвольте населенню самим зрізати аварійні дерева з можливістю забрати дрова собі, то і копійки на це не витратите


19 3
3 936
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:10

Цитата: Чувааак
забрати дрова собі
ті дрова з тополі нікому не потрібні. Несунітниці....


1 0
135
Sanay:
Сьогодні, 13:37

8,7млн.... 


0 0

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