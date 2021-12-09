Щоб не падали: у дитсадках та школах Кременчука мають знести півтори тисячі дерев

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 783 Коментарів: 3

На території закладів освіти міста 1556 дерев підлягають видаленню, 1097 дерев – кронуванню. Такий висновок зробила комісія з обстеження зелених насаджень за участю фахівців КП «Благоустрій Кременчука». Дерева на територіях садочків, шкіл та позашкілля перевірили за розпорядженням міського голови після того, як дівчинку вбило дерево у дитсадку №19.

Щоб знести аварійні та старі дерева (які досягли вікової межі) департаменту освіти на 5 років потрібно 8,7 млн грн. Це в 6 разів перевищує обсяг, передбачений освіті, у міської Програми з видалення аварійних дерев. Тож у Програму запропонували зміни (збільшення фінансування), які мають затвердити на сесії Кременчуцької міськради 16 грудня. На профільній депутатській комісії ЖКГ 8 грудня обговорили ці зміни.

За інформацією віцемера з комунальних питань Івана Москалика, усього в закладах освіти 7489 дерев, тож потрібно передбачити гроші не лише для видалення та кронування, а й утримання зелених насаджень.

Також збільшать фінансування на видалення аварійних дерев у медичних закладах.