120 дерев хочуть прибрати з територій шкіл і дитсадків Кременчука
Сьогодні, 13:01
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у деяких закладах приберуть одне дерево, а в інших 16
На засіданні виконкому Кременчука мають розглянути проєкт рішення «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень у закладах освіти Кременчука». Таким чином мають прибрати 120 дерев у садочках та школах міста.
Дозвіл на видалення зелених насаджень з корчуванням пнів нададуть таким школам та садочкам:
- гімназія № 7 на 1 дерево (вул. Пілотів, 41-Б);
- гімназія № 9 на 2 дерева (вул. Івана Приходька, 38/5);
- гімназія № 12 на 8 дерев (вул. Володимира Великого, 52);
- гімназія № 16 на 15 дерев (вул. Велика набережна, 37);
- гімназія № 20 на 5 дерев (вул. Академіка Маслова, 12);
- гімназія № 24 і на 16 дерев (просп. Полтавський, 13);
- гімназія № 26 на 3 дерева (пров. Грозненський, 4);
- ліцей № 30 «Олімп» ім. Н.М. Шевченко на 16 дерев (пров. Олега Кошового, 3);
- гімназія № 31 на 15 дерев (вул. Героїв України, 39-А);
- ясла-садок комбінованого типу № 2 на 5 дерев (просп. Свободи, 29);
- ясла-садок № 5 на 3 дерева (вул. Олександра Халаменюка, 10-А);
- ясла-садок компенсуючого типу № 10 на 2 дерева (вул. Івана Мазепи, 47);
- ясла-садок № 11 на 1 дерево (вул. Академіка Маслова, 3-А);
- ясла-садок комбінованого типу № 18 на 3 дерева (вул. Л. Покладова, 12);
- центр розвитку дитини № 26 на 5 дерев (пров. Правобережний, 14);
- ясла-садок № 28 на 1 дерево (пров. Поштовий, 4);
- ясла-садок № 59 на 1 дерево (вул. Олександра Білаша, 26);
- ясла-садок № 62 на 1 дерево (вул. Вадима Бойка, 59;
- ясла-садок № 74 на 2 дерева (вул. Молодіжна, 25)
- ясла-садок комбінованого типу № 80 на 15 дерев (вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 9).