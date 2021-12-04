120 дерев хочуть прибрати з територій шкіл і дитсадків Кременчука

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 450

у деяких закладах приберуть одне дерево, а в інших 16

На засіданні виконкому Кременчука мають розглянути проєкт рішення «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень у закладах освіти Кременчука». Таким чином мають прибрати 120 дерев у садочках та школах міста.

Дозвіл на видалення зелених насаджень з корчуванням пнів нададуть таким школам та садочкам: