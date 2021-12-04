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Кременчук, Освіта

120 дерев хочуть прибрати з територій шкіл і дитсадків Кременчука

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 450

 

у деяких закладах приберуть одне дерево, а в інших 16

На засіданні виконкому Кременчука мають розглянути проєкт рішення «Про надання дозволу на видалення зелених насаджень у закладах  освіти Кременчука». Таким чином мають прибрати 120 дерев у садочках та школах міста. 

Дозвіл на видалення зелених насаджень з корчуванням пнів нададуть таким школам та садочкам

  • гімназія № 7 на 1 дерево (вул. Пілотів, 41-Б);
  • гімназія № 9 на 2 дерева (вул. Івана Приходька, 38/5);
  • гімназія № 12 на 8 дерев (вул. Володимира Великого, 52);
  • гімназія № 16 на 15 дерев (вул. Велика набережна, 37);
  • гімназія № 20 на 5 дерев (вул. Академіка Маслова, 12);
  • гімназія № 24 і на 16 дерев (просп. Полтавський, 13);
  • гімназія № 26 на 3 дерева (пров. Грозненський, 4);
  • ліцей № 30 «Олімп» ім. Н.М. Шевченко на 16 дерев (пров. Олега Кошового, 3);
  • гімназія № 31 на 15 дерев (вул. Героїв України, 39-А);
  • ясла-садок комбінованого типу № 2 на 5 дерев (просп. Свободи, 29);
  • ясла-садок № 5 на 3 дерева (вул. Олександра Халаменюка, 10-А);
  • ясла-садок компенсуючого типу № 10 на 2 дерева (вул. Івана Мазепи, 47);
  • ясла-садок № 11 на 1 дерево (вул. Академіка Маслова, 3-А);
  • ясла-садок комбінованого типу № 18 на 3 дерева (вул. Л. Покладова, 12);
  • центр  розвитку дитини № 26 на 5 дерев (пров. Правобережний, 14);
  • ясла-садок № 28 на 1 дерево (пров. Поштовий, 4);
  • ясла-садок № 59 на 1 дерево (вул. Олександра Білаша, 26);
  • ясла-садок № 62 на 1 дерево (вул. Вадима Бойка, 59;
  • ясла-садок № 74 на 2 дерева (вул. Молодіжна, 25)
  • ясла-садок комбінованого типу № 80 на 15 дерев (вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 9). 
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Автор: Альона Душенко
Теги: школа гімназія дерева
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