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Вчора у Кременчуці автомобіль збив бабусю

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 630

 

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються

Вчора, 3-го грудня, ввечері у Кременчуці на вул. Харківська 53-річна водійка, рухаючись на автомобілі «ВАЗ», збила 79-річну жінку. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Полтавщини.

Унаслідок ДТП жінку з травмами госпіталізована до місцевої лікарні. Вирішується питання щодо внесення відомостей про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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