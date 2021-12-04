Вчора у Кременчуці автомобіль збив бабусю

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Вчора, 3-го грудня, ввечері у Кременчуці на вул. Харківська 53-річна водійка, рухаючись на автомобілі «ВАЗ», збила 79-річну жінку. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Полтавщини.

Унаслідок ДТП жінку з травмами госпіталізована до місцевої лікарні. Вирішується питання щодо внесення відомостей про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.