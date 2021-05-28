Наталя Фаліон та Лісапетний Батальйон

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 156

Гурт «Лісапетний батальйон», немов ракета, увірвалася в український шоу-бізнес. Після перемоги в шоу «Україна має талант» веселих українських юних наречених полюбили в кожному куточку України. А їх пісні феєрично зайняли перші місця в хіт-парадах і звучать сьогодні з усіх боків. І старий, і молодий не втомлюється наспівувати такі хіти, як «Лісапед», «Сама файна», «Коза гасає по ріллі», «Машина звір», «Чоловіка Не боюся», «Ірен», «Везу з поля буряки». Кожна пісня групи - це справжнє театральне гумористичний номер, який незмінно зриває оплески глядачів. Глядача чекає нова програма «Самі модні на селі».

Красунь з гурту «Лісапетний батальйон» називають не інакше, як секс-бомбами. І неодмінно хочуть з ними сфотографуватися. Артистки з радістю відгукуються, тому кожен концерт супроводжується фото- і автографсесії.

Діти до 5 років безкоштовно без місця.



