Вміст «пакунку малюка» здорожчав з 5 тисяч гривень до 9 тисяч

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27 травня Рахункова палата оприлюднила звіт щодо реалізації проекту «Пакунок малюка» у 2018-21 роках.

З 2018 року «Пакунки малюка» закуповувалися через глобальну систему закупівель ООН UNGM, на якій щорічно проводяться тендери на десятки мільярдів доларів США усіма організаціями зі структури ООН. В тендерах приймали участь українські та іноземні компанії (зокрема з Туреччини, Китаю, США, Пакістану та ін.). В ході вказаних тендерів, як зазначається Рахунковою палатою, було закуплено та поставлено 587 тис пакунків малюка на загальну суму близько 2,1 млрд грн (і ще 400 млн було виплачено на спеціальні картки в якості грошової компенсації). При цьому, закладена у бюджеті вартість вказаної кількості «Пакунків малюка» становить близько 2,97 млрд грн, тобто на вказаних тендерах було фактично зекономлено близько 870 млн грн за 2,5 роки існування програми.

Крім цього, у звіті Рахункової палати вказано, що за час існування програми асортимент пакунків значно розширився, а кількість речей у пакунку збільшилась втричі. На сьогодні встановлена Рахунковою палатою роздрібна вартість «пакунку малюка» становить понад 9 тис грн, при тому що державі вони коштують близько 5100 грн:

Аудитори також вважають, що розмір грошової компенсації вартості «Пакунку малюка» 5 тис. грн є недостатнім для самостійного придбання батьками немовлят повного переліку товарів, які входять до «бебібоксу». При придбанні аналогічних речей вроздріб його вартість фактично збільшується з 5 тис. грн до 9 тис. грн.

Рахунковою палатою також встановлено, що більше половини коштів, отриманих в результаті монетизації, лежать в Приват банку і досі не використані отримувачами (більше 200 млн грн).

Аудит також виявив, що 124 тис. осіб, діти яких народились у зазначений період, взагалі не отримали такої допомоги з державного бюджету. Це, зокрема, пов’язано з тим, що видача пакунків на дітей, народжених з 24 жовтня до 31 грудня 2020 року, мала здійснюватися протягом січня–березня 2021 року. Ще майже 15 тис. дітей в Донецькій області отримували грошову компенсацію у розмірі 3,25 тис. грн за рахунок обласного, а не державного бюджету.

Крім того, з початку року не отримали допомогу більше 90 тис. батьків дітей, народжених протягом січня-квітня 2021 року, оскільки станом на 12 травня 2021 року «Пакунки малюка» не закуплені.

Це свідчить про неефективне використання бюджетних коштів і порушення прав отримувачів допомоги.