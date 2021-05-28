Яхти, виставки та футбол: куди кременчужанам сходити на вихідних

Нарешті Кременчук вийшов з червоної карантинної зони, й містяни мають можливість відвідати культурні та спортивні заходи з дотриманням санітарних норм.
9.00 - у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрита виставка писанки
10.00 - у галереї Юзефович триває виставка юних художників «Смарагдові розсипи»
10.00 - футбольний поєдинок Локомотив - Брест в рамках Кубку Дніпра, який відбудеться на полі ВПУ №7
11.00 - відбудеться відкриття яхтового сезону, яка пройде навколо острова Шаламай
11.00 - дитячий шаховий турнір «Кубок Дніпровської Рив'єри». Змагання будуть проходити у ТЦ МЕГА на 4 поверсі
11.00 - футбольний поєдинок Рошен – ПП в рамках Кубку Дніпра, який відбудеться на полі ВПУ №7
12.00 - футбольний поєдинок Теплоенерго-Шарліс – Джей Ті Ай в рамках Кубку Дніпра, який відбудеться на полі ВПУ №7
13.00 - футбольний поєдинок Кременчук – Геологія в рамках Кубку Дніпра, який відбудеться на полі ВПУ №7
17.20 - розпочнеться велопарад від ПК Нафтохімік до площі Перемоги
9.00 - у Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрита виставка писанки
10.00 - у галереї Юзефович триває виставка юних художників «Смарагдові розсипи»