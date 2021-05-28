Кременчук, Спорт, Афіша

Різнокольоровий Дніпро: відкриття яхтового сезону у Кременчуці

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 676

 

Вітрильна регата пройде навколо острова Шаламай

29 травня у Кременчуці відбудеться відкриття яхтового сезону.

Об 11.00 стартує вітрильна регата в районі річкового порту навколо острова Шаламай.

Участь візьмуть близько 20 регат з Кременчука, Світловодська та Горішніх Плавнів. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: вітрильна регата регата
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