Різнокольоровий Дніпро: відкриття яхтового сезону у Кременчуці

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 676

Вітрильна регата пройде навколо острова Шаламай

29 травня у Кременчуці відбудеться відкриття яхтового сезону.

Об 11.00 стартує вітрильна регата в районі річкового порту навколо острова Шаламай.

Участь візьмуть близько 20 регат з Кременчука, Світловодська та Горішніх Плавнів.